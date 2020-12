Llega Navidad

Es tiempo de muérdago, ponche y extrañar a tu ex en la cena navideña. Aceptémoslo, el pavo no sabe igual sin él y sus malas bromas en la mesa pero, amigas, les prometo que llegará alguien con mejores bromas y dispuesto a quedarse el resto de navidades con ustedes. Las leo:

1.“Mi ex subió una foto, de la nada, con otra en Navidad. Todavía éramos novios”.

Amiga, esto me parece una tragedia. No hay nada peor que pasarla triste en Navidad por un mal amor, y más si tienes un hermano, primo o tío que se dedica a ponerte Navidad sin ti. Te lo digo por experiencia (no lo perdono, tío). Espero que tu ex se vuelva alérgico a los tamales, la pierna de cerdo y el pavo y que, encima, también se vuelva alérgico al muérdago.

2.“Terminé con mi novio, justo ayer. La verdad, siento un vacío en mi corazón”.

Amiga, una investigación científica dice que comer helado de vainilla en Navidad es permitido. Te receto un litro. Todo va a estar bien, todo pasa.

3.“El p*** de mi ex se acostó con otra, en Navidad”.

Amiga linda, preciosa: ya llegará alguien que esté contigo todas las navidades. A tu ex le deseo exactamente lo mismo que al primer amigo de la columna, más alergia al ponche.

4.“Me gusta alguien, pero soy muy tímida para decirlo, ¿le digo en Navidad?”.

Dale, no seas tímida; rompe, abusadora.

5.“No es desamor, pero era nuestra primera Navidad juntos, y a su familia le dio Covid”.

¿Ya estás contento, Covid? ¿YA ESTÁS CONTENTO? Amiga, qué lo siento. Espero que la familia de tu novio mejore pronto.

… En conclusión

Queridos, los quiero mucho y estoy feliz de haber compartido tragedias amorosas y amores este año con ustedes. ¡Un abrazo!

Siempre suya,

Señorita Corazón.