Llarena vuelve a las pistas, en Italia

La Selección Nacional de futbol completó ayer su tercer día de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), en la zona 15 capitalina, con miras al encuentro del miércoles 8 de septiembre contra su similar de Nicaragua, en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala.

El grupo bajo el mando del mexicano Rafael Loredo, técnico de la Selección Sub-20, prepara dicho encuentro con alta intensidad, y ayer por la mañana se dedicó exclusivamente a hacer futbol, después de dos días de trabajo físico.

“Estoy agradecido por esta oportunidad y veo que se piensa a futuro y que se cuenta con jugadores de experiencia para fortalecer al equipo”, señaló el guardameta Braulio Linares, quien recibió su primera convocatoria.

“Esto es una recompensa al trabajo que he venido haciendo y creo que es algo que me he ganado a pulso, y espero representar dignamente a Guatemala”, enfatizó Linares.

“Veo que hay mucho talento en cada sector del campo y en estos días debemos aprovechar para conocernos y llegar bien al partido”, reflexionó Linares.

La Selección seguirá hasta el fin de semana en el CAR y luego continuará sus entrenamientos en el Estadio Pensativo, donde el miércoles, a las 15:00, recibirá al cuadro pinolero.