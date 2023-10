Llarena triunfa en cierre del Campeonato Italiano de Automovilismo

Mañana se disputará el partido de vuelta de la repesca para clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf, entre Comunicaciones FC y el Club Sport Cartaginés de Costa Rica. Previo a ello el actual y máximo exponente del conjunto albo, José Manuel Moyo Contreras, narró detalles de su vida y trayectoria a lo largo de los años y lo que se viene para su carrera.

¿Cómo se inició en el futbol?

“Empezó como un sueño de todo niño, en un barrio de la zona 21, salir a jugar con mis amigos de ese momento. Poco a poco me enamoré más del deporte hasta llegar a tener la oportunidad de participar en el Club Menedy, en el que me inicié a entrenar dos días por semana, y se jugaba los domingos en las canchas del Cejusa; tenía en ese entonces 11 años”.

¿Cómo fueron sus primeras experiencias en la gramilla?

“Siempre participé en categorías que no pertenecían a mi año; estaba con gente más grande, mis amigos eran mayores que yo, creo que eso marcó en mí una diferencia positiva cuando llegué a disputar el torneo Sub-15 nacional. Además, el apoyo de mi familia fue muy importante. Vengo de un estrato social medio bajo. Perdí a mi papá cuando yo tenía apenas 4 años, por lo que no fue fácil para mi mamá sacarnos adelante a mis 2 hermanos y a mí. Poco a poco fui mejorando”.

¿Cómo fue su llegada al club crema?

“Con 14 años ingresé a la Sub-15 de Comunicaciones. En ese entonces el entrenador era el uruguayo José Luis González, con Willy Olivera. Fui quemando etapas como todo futbolista. Fue en 2004 cuando me tomó en cuenta Horacio Cordero, técnico del equipo mayor, y así tuve el honor de debutar en el Estadio Del Monte contra Heredia y allí empezó a cumplirse el sueño y a dar frutos todos los sacrificios que había hecho la familia”.

¿Cómo fue su paso por el extranjero?

“Fue lindo. Conforme se dieron las oportunidades se cumplieron metas y sueños, entre ellos el salir a jugar al extranjero, donde tuve la oportunidad de ser tomado en cuenta para ir a un país muy futbolero. Me cambió mucho la perspectiva de la vida, del día a día, en lo futbolístico. Después de volver de ese pasaje de mi vida, regresé a Guatemala como otra persona y creo que eso me ayudó bastante para lograr mi objetivo. Tengo amistades con quienes aún me comunico por redes sociales, ese es el mayor valor que da el futbol”.

¿Cómo fue su primer título?

“Luego de mi paso por Argentina y un lapso por Uruguay, y después de regresar a la Liga Nacional con Xela, en 2010 volví a Comunicaciones. De toda mi generación, yo era el único que no había salido campeón en ningún equipo; se dio la oportunidad en la final de los famosos penales (Apertura 2010), en muerte súbita contra Municipal. Ese fue mi primer campeonato”.

¿Qué significó dejar huella en los dos grandes del interior?

“El tiempo en Xela fue una buena temporada; lastimosamente, no se logró el campeonato contra los rojos después de haber hecho un buen torneo, ya que fuimos líderes de la general. Resultó muy positivo haber estado en Quetzaltenango. El pasaje de Antigua marcó algo muy importante para mí. Cuando se ganó el famoso Hexa y el montón de títulos que hoy podemos tener, muchos decían que solo con los cremas podía salir campeón, pero gracias a Antigua, que me dio la oportunidad, tuve la dicha de ganar otros dos trofeos. Siempre seré un agradecido por la congruencia de hacer historia en su club”.

El Moyo será uno de los más ovacionados mañana en el Doroteo Guamuch Flores, donde el público espera que deje otra marca en el club que le abrió las puertas desde temprana edad.