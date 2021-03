Llarena correrá las 12 Horas de Sebring 2021

El piloto de 17 años Mateo Llarena continúa haciendo historia. En esta ocasión el guatemalteco correrá las 12 Horas de Sebring, o también conocidas como “The Mobil 1 Twelve Hours of Sebring”, presentadas por Advance Auto Parts, las cuales se realizarán en su 69 edición el próximo 20 de marzo en el mítico circuito de Sebring International Raceway, ubicada en Florida, Estados Unidos.

Llarena será nuevamente parte del line-up de tres pilotos del equipo Perfomance Tech Motorsports, propiedad de propiedad de Brent O’neill, que tomarán la parrilla de salida. El equipo del guatemalteco es realmente reconocido en Sebring, ya que por su capacidad y conocimiento ha ganado en dos ocasiones esta legendaria prueba de larga duración.

Los corredores que serán compañeros de Llarena son Rasmus Lindh de Suecia, con quien corrió recientemente las 24 Horas de Daytona, y el estadounidense Dan Goldburg. En esta ocasión por ser una carrera de 12 horas únicamente participarán tres pilotos en el equipo, que considera esta pista como su casa, ya que su base de operaciones se ubica en Deerfield, Florida, cerca de Sebring.

Sin duda alguna Sebring es un nuevo reto para Llarena, que continúa escribiendo su nombre en el libro de oro del automovilismo internacional. Con su participación el próximo 20 de marzo se convertirá en el segundo guatemalteco que correrá esta prueba, pues en 1955, uno de los pioneros del deporte motor en el país, Manfredo Lippmann, al mando de un Ferrari 375 Monza participó en esta competencia, pero no finalizó por fallas mecánicas.

Por su trascendencia, las 12 Horas de Sebring es considerada la tercera competencia más importante del mundo en la modalidad de Endurance, solo detrás de las 24 Horas de Le Mans (Francia) y las 24 Horas de Daytona (Estados Unidos).

En esta competencia han participado pilotos que marcaron la historia mundial del automovilismo. Leyendas como el argentino Juan Manuel Fangio, el inglés Sterling Moss, el estadounidense Mario Andretti, Bruce McLaren de Nueva Zelanda o el belga Jacky Ickx han brillado en esta prueba.

De esta manera Mateo tomará el mando nuevamente del Ligier tipo JS P320 en la categoría Le Mans Prototype 3 (LMP3), con el cual tiene planificado correr la Endurance Cup de IMSA, que además de Daytona y Sebring, será complementada en este 2021 por The Sahlens Six Hours of The Glen o6 Horas de Watkins Glen, Nueva York, en junio y la Motul Petit Le Mans, Atlanta, en octubre.