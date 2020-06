Liverpool podría ser campeón hoy

Sergio Ramos sale al paso de la polémica de la actuación arbitral.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, respondió al ruido que se está generando en torno a su equipo y las actuaciones arbitrales y afirmó que nadie “se haga películas”, defendiendo que el liderato se debe a la buena racha de resultados y la buena preparación física durante el parón.

Real Madrid comenzó con paso firme su defensa del liderato de LaLiga Santander con una victoria frente a un Mallorca que creyó, pero que sucumbió 2-0 ante una gran definición de Vinicius Junior en el minuto 19 y un bello tanto de tiro libre de Sergio Ramos en el 55.

“Todo el ruido que se genera es porque estamos líderes, cuando no lo éramos no se hablaba tanto”, criticó Ramos.

El brasileño Vinicius define el primer tanto frente a Mallorca.

“Los árbitros y el VAR a veces te benefician y otras te perjudican pero no creo que tomen ninguna decisión predeterminada. Hay que rebajar el ruido porque parece que le tenemos que dar las gracias por ser líderes y no, si lo somos es por lo bien que hemos vuelto físicamente, que no se hagan películas”, añadió.

El capitán madridista fue crítico pese al triunfo 2-0 ante el Mallorca. “Más eficaz que brillante, queda reflejado en el resultado. El equipo ha notado el cansancio acumulado de paridos cada tres días y que no hay tiempo para la recuperación”.

“El objetivo se ha conseguido que era recuperar el liderato pero hay muchas cosas que mejorar. Yo no me voy contento pese al triunfo porque hay que mejorar mucho”, manifestó.

68 puntos llegó ayer el Real Madrid y sigue al frente de la Liga.

En aspectos futbolísticos que deben mejorar señaló Ramos que deben “saber matar los partidos, tener un poco más la posesión y robar en campo contrario”, lo que explicó facilitaría regular “el esfuerzo y tener menos cansancio”.

Terminó dejando claro cuál es el objetivo del equipo y orgulloso de sus registros personales tras marcar un gol más como defensa más goleador de la historia de la competición.