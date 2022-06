¡Listos para cantar los éxitos de Pandora y Flans!

Foto: EFE

La compositora Diane Warren, el director Peter Weir y la directora y guionista Euzhan Palcy recibirán los Oscar honoríficos de este año, anunció la Academia de Hollywood en un comunicado en el que también detalló que el actor Michael J. Fox obtendrá el premio humanitario Jean Hersholt.

Conocidos también como los Premios de los Gobernadores de la Academia de Hollywood (Governors Awards), los Oscar honoríficos se entregan anualmente en un evento discreto, que no se retransmite por televisión y reúne a unos pocos invitados para celebrar las carreras de personas que han contribuido al legado del séptimo arte.

La 13ª edición de los Premios de los Gobernadores se celebrará el 19 de noviembre de 2023 en Los Ángeles (EE. UU.). Allí, Fox recibirá un premio especial que reconoce las contribuciones humanitarias de figuras destacadas del mundo del cine. Además de participar en títulos como Back to the Future, The Secret of My Success, Casualties of War, Doc Hollywood y The Good Wife, el actor abrió en 2000 una fundación para investigar las causas y el tratamiento del párkinson que se ha convertido en la entidad principal de la materia.