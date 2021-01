Brava, fuerte y digna. Zazil Abraham.

Con sus fotografías y escritos, la mexicana Zazil Abraham se ha convertido en un auténtico referente del body positive y, de hecho, es creadora del movimiento #BravaFuerteDigna. Fue precisamente con estas tres palabras que la autora bautizó su primer libro, publicado por Editorial Planeta.

Este título se inicia con Abraham de niña y dándose cuenta que era “la gorda” de su grupo de amigas. Sin embargo, capítulo a capítulo, va desvelando a una mujer que aprende a poner sus inseguridades físicas atrás, y que invita a otras a dejar de boicotearse y a reencontrarse con ellas mismas. “Es momento de ir más allá de nuestros temores, ponernos en primera fila y aprender a amarnos SIEMPRE”, explica Zazil en la sinopsis.

El verano en que me enamoré. Jenny Han.

Para Belly, la protagonista de esta historia, el verano pinta como cualquier otro. Una vez más, junto a su madre y a su hermano, se dirige a Cousins para pasar esta temporada en la casa de Susannah, una vieja amiga de la familia y la mamá de Jeremiah y Conrad, esos dos chicos que parecen predestinados a ella pero con los que nunca ha podido llegar a nada.

Aunque esa casa no suele traerle buenos recuerdos a Belly, pues fue ahí donde a los 12 años le rompieron el corazón, esta vez será diferente. La escritora estadounidense Jenny Han, autora de A todos los chicos de los que me enamoré, que fue transformado en película de Neftflix, vuelve a las librerías con El verano en el que me enamoré. Para bien o para mal, en esta historia, unas cuantas semanas bastarán para cambiarlo todo.