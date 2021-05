Lewandowski supera el récord de Gerd Müller con 41 goles

Valladolid, EFE.- El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez, campeón de la Liga Santander 2021-2022 luego de la victoria contra el Real Valladolid (1-2) en la que hizo el segundo gol, recordó después de ganar el título que lo “menospreciaron” en su salida del Barcelona y que el Atlético “le abrió las puertas”.



“Siento muchísimas cosas, es difícil en la situación que le tocó vivir a uno, que empieza la temporada de la forma como me menospreciaron, y el Atlético me abrió las puertas para seguir demostrando que uno quiere demostrar que está vigente y por eso siempre voy a estar agradecido a este grandísimo club por confiar en mí”, dijo Suárez a Movistar LaLiga luego de ganar el título.



“Mucha gente que ha sufrido conmigo, mi mujer, mis hijos, el día a día, creo que son muchísimos años en el futbol y es el año que más han sufrido por todo”, añadió el uruguayo.



El delantero uruguayo reconoció que el título, su quinto campeonato español después de los 4 que ganó en el Barcelona es “especial”. “Por todo lo que uno me tocó sufrir, pero ahí están mis estadísticas, 5 de 7 ligas, y ahí está Luis Suárez”, agregó.



En cuanto a su amigo y excompañero en el Barcelona Lionel Messi, Suárez dijo que estará “contento”. “Porque somos amigos, eso es lo primordial. Me deseó toda la suerte y que lo merecía”, finalizó.