Lewandowski hace líder al Bayern con un doblete

Berlín, EFE.- El Bayern Munich derrotó este sábado por 1-2 al Bayer Leverkusen, con un doblete de Robert Lewandowski que le permitió al club bávaro arrebatarle el liderato de la Bundesliga al equipo de las aspirinas.



La victoria del Bayern fue agónica, pues el gol del triunfo llegó en el minuto 93, prácticamente en el último instante del descuento, después de un partido que había sido del Leverkusen en la primera parte y de los bávaros en la segunda.



El Bayern recuperó a Joshua Kimmich, quien entró por Corentin Tolisso en el minuto 68 e hizo el pase para el gol de la victoria, pero Kingsley Coman salió lesionado en el minuto 62.



El Leverkusen salió al campo con la confianza que le daba llegar como líder al compromiso y se apropió del balón, intentó cerrar la salida del Bayern recurriendo a la presión alta y mostró una gran intensidad en los duelos individuales con el balón.



El dominio claro del Leverkusen en el primer cuarto de hora se tradujo en el gol de la ventaja, marcado por Patrick Schick con una volea impresionante en el minuto 14.



La jugada se inició con un con saque de esquina cobrado en corto, Nadem Amiri lanzó un centro abierto y Schick, libre de marca, conectó de primera y dejó sin opción a Neuer.



Después, el Bayern empezó a sacudirse un poco del dominio del Leverkusen que, sin embargo, era peligroso en jugadas de contragolpe. En el minuto 29 un gol de Schick que hubiera sido el segundo fue anulado por fuera de juego.



El Bayern empezó a aproximarse al área pero los remates claros brillaban por su ausencia. En el 21 hubo una situación peligrosa con un centro de Davies que no logró controlar Alaba.



El empate llegó en el minuto 43 en una jugada que se originó en una recuperación de pelota de Süle en la mitad contraria, pero que no hubiera terminado en la red de no ser por un error del meta Lukas Hradecky y del central Jonhathan Tah, que se estorbaron mutuamente cuando pretendían cortar un centro de Müller.



El balón pasó por encima de Hradeckey y Tah y Lewandowski solo tuvo que poner la cabeza para marcar.



En la segunda parte el Bayern asumió el control del partido y ya en el 46 dio el primer aviso con un centro de Lewandowski que buscaba a Müller y que Hradecky desvió a saque de esquina.



En el 67 Hradecky tuvo que volver a intervenir ante un remate de Serge Gnabry y en el 78 Jamal Musiala, que había entrado en el 68 por el desafortunado Leroy Sané -había reemplazado a Coman en el 32- estrelló un balón contra el poste.



El Leverkusen, ante la presión del Bayern, pareció empezar a conformarse con el empate, pero en el último segundo cometió el error que le costó la derrota. Tapsoba trató de salir jugando y perdió la pelota con Kimmich que la metió al área para que Lewandowski definiera con remate de pierna derecha.



El gol le permite al Bayern irse de líder a la pausa navideña.