Leonardo Da Vinci, el genio en discordia entre Italia y Francia

En 2019 se cumple el 500 aniversario de la muerte de Leonardo Da Vinci, e Italia y Francia están viviendo momentos de tensión, después de que Roma decidiera renegociar un acuerdo firmado que preveía que Italia cediera al Louvre todas las obras pictóricas de titularidad públicas de Da Vinci en el país, el próximo año.

“Todas las obras de Da Vinci no se van a enviar a París, esto ya es un ‘no’ de entrada, es algo que me parece obvio, no puede ser que en el año en el que se cumplen 500 años de su muerte Italia no tenga ninguna obra en su territorio durante cinco meses”, dijo hoy a Efe la vicesecretaria del Ministerio de Cultura de Italia, Lucia Borgonzoni.