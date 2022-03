Leclerc logra la primera pole del año; Sainz saldrá tercero en Baréin

Indian Wells, EFE.- Paula Badosa, vigente campeona de Indian Wells, perdió el viernes por la noche en semifinales contra la griega Maria Sakkari y no podrá repetir el título en el prestigioso torneo del desierto californiano.



Sakkari, más sólida y superior a Badosa en la mayor parte del encuentro, doblegó a la española por 6-2, 4-6 y 6-1, en 1 hora y 48 minutos.



Luego de coronarse en Indian Wells en 2021, con la victoria más importante hasta ahora de su carrera, Badosa se quedó este año a las puertas de un doblete histórico en Indian Wells, que solo ha conseguido Martina Navratilova en 1990 y 1991.



Lejos de la fabulosa fortaleza y tremenda solidez que había exhibido hasta ahora en el torneo, Badosa, séptima en la clasificación de la WTA, no tuvo su día, afrontó muchos problemas con su servicio (7 dobles faltas en todo el duelo) y no estuvo nada cómoda frente a una Sakkari muy agresiva, cuando podía dominar con su derecha.



La griega, sexta del ranquin mundial, controló con autoridad el primer set, dio un bajón en el segundo que aprovechó Badosa para empatar el partido, pero en la manga definitiva sacó a pasear una derecha que le otorgó el billete para la final del domingo.



Sakkari se enfrentará por el título de Indian Wells a la polaca Iga Swiatek, cuarta del escalafón mundial y que horas antes venció en la otra semifinal a la rumana Simona Halep por 7-6(6) y 6-4, en 1hora y 49 minutos.



Badosa, quien hasta hoy no había perdido ni un set en esta edición de Indian Wells, cierra así una racha de 10 partidos seguidos ganados en Indian Wells, entre el año pasado y el presente.



Con Badosa ya eliminada, las opciones del tenis español en Indian Wells pasan ahora exclusivamente por el cuadro masculino, donde Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se medirán el sábado en semifinales.