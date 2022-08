Lasso y Sebastián Yatra presentan un remix de Ojos marrones

El cantante colombiano Andrés Acosta Jaramillo visitó Guatemala, por primera vez, para promocionar su más reciente sencillo Te robaré. Con carisma, sencillez y fluidez para hablar de lo que ama nos recibió Jamarillo, conocido artísticamente como Gusi, para esta entrevista.

El cantautor es originario de Venezuela, pero radicado desde los 4 años en Colombia, cuenta con 15 años de trayectoria, en los cuales ha explorado con el vallenato, pop y cumbia, siempre fiel a sus raíces musicales. Ha cantado con Carlos Vives, Mike Bahía y Franco de Vita, entre otros.

En reciente visita al país y durante su gira de medios, dialogó sobre su evolución musical, sus composiciones y su tema Te robaré, junto al artista venezolano Nacho.

¿Cómo ha evolucionado tu música desde que empezaste en 2013 como solista?

La música latina y global, a pesar de que ya había ciertos visos de lo que pasaría con el género urbano y pop, todavía se transformaba. En mi primer álbum Al son de mi corazón, presenté sonidos acústicos y grabé con el ukelele, un instrumento que estaba de moda.

Con el tiempo, el pop se volvió más urbano con sonidos electrónicos programados y se cambió la manera de llevar la música, así como de hacer los versos de las canciones.

Siempre me he mantenido muy firme con los sonidos de Colombia, lo que me representa, como los acordeones y otros instrumentos muy característicos, los cuales me han llevado a artistas como Carlos Vives, con quien, desde hace tres años, empezamos a trabajar juntos en Gaira Música Local, su sello discográfico.

¿Se ha perdido la costumbre de componer románticamente?

Me gusta mucho llevar la poesía muy marcada, porque mi mamá me lo ha inculcado. He estado muy pendiente de que una canción me diga o marque una parte importante de mi vida y cada vez que escribo alguna espero que pase lo mismo con mis seguidores. Que una melodía mía se quede en sus corazones. Considero que hay muchas canciones que son para pasar el rato, se vuelven desechables y otras se quedan para siempre y yo me voy por la opción dos.

¿Qué robaste junto a Nacho?

Te robaré es una canción de amor, de conquista, es bailable, para los que se quieren atrever a robar un corazón y no han sabido cómo; entonces, dedíquenla. Me alegro de contar con un cómplice como Nacho, un artista reconocido en la música latina para llevar esta historia a otro nivel.

El intérprete ha sido nominado a los premios Grammy Latino.