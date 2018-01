El reto de las redes sociales para un año preelectoral debe ser considerado como importante en el comportamiento personal, desde lo inductivo a lo deductivo, para darle su verdadero principio de objetividad, respeto, ética y moral. Hay que ver ese fenómeno que inició en su crecimiento en la segunda mitad del siglo pasado, y que se ha convertido en una explosión en el presente, como una herramienta de desarrollo científico, que contribuye a que la geopolítica sea vista de manera más cercana, y que desde el escritorio sepamos qué ocurre en ese instante del otro lado del continente.

En el momento en que el aporte se convierte en una cápsula para el desarrollo, es sumamente importante la multiplicación de su divulgación, pero cuando una opinión en las redes sociales se hace desde perfiles fantasmas y lleva implícita la mala fe de destruir la imagen de una persona o un país, se pierde el principio de inmediatez pacífico y en concordia con la tranquilidad de la humanidad. Los que pensamos de manera sana y con principios científicos confiamos en que esas herramientas de comunicación inmediata serán usadas para el bien del mundo.

Algunos opinan que debe reglamentarse el uso de las redes sociales y censurar lo que allí se dice. Podría ser, para reglamentar la manera como se debe tratar a un Estado, su soberanía, democracia y entes políticos. En cuanto a la persona mantener el respeto de ser humano. Es fácil destruir una imagen, lo difícil es recuperarla después de opiniones, comentarios y epítetos que destruyen toda una vida pública. Esto último se presta en años preelectorales y electorales, no digamos los días cercanos a las elecciones generales.

Por otro lado hay personas que aman la libertad y que no quisieran tener restringido el uso de las redes sociales, que se mantuviera como está en la actualidad. También es importante considerarlo, pero aquí se necesita una conciencia social. Cada uno de los usuarios debe de tener enfrente el código de ética antes de escribir una palabra. Tiene que analizar a profundidad para convencerse que lo que subirá y hará circular por el mundo, no daña a nadie, ni perjudica la imagen del Estado, institución o una persona.

Han sido diferentes las experiencias que se han visto en las redes sociales. Quisiera pensar que la mayoría es satisfactoria, que nos han informado de los últimos acontecimientos, han permitido hacer nuevos amigos, comunicarse con ellos en distintos puntos del mundo y saber cómo se encuentran, qué han hecho y qué es de su vida, después de tantos años sin saber de ellos. El hacer grupos de promociones de colegio o universidades, vecinos, instituciones y otros, es tan satisfactorio y oportuno que nos enlaza con el pasado, presente y futuro.

Cada cuenta que existe en las redes sociales tiene un propósito. Es importante saber cómo se pueden usar y para qué sirve, para luego definir lo más importante… ¿De qué me servirá? ¿Cómo la aprovecharé?, en mi beneficio y el de los demás, con el afán de dejar producción que pueda servir de aporte desde el particular punto de mira y conocimientos. Sin dudar opino que quién le encuentre el lado sano, positivo y bueno a las redes sociales, logrará tener en sus actividades una herramienta de apoyo increíble. Para los que ya lo están haciendo mis congratulaciones, mantengan esa línea, una comunicación no intencional, sin ofensas que logrará muchos

éxitos en su vida.