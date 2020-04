Las recomendadas de: Tita Moreno, cantautora

Estos siete títulos lo invitan a reflexionar y a ponerse a tono con la época.

Vivir la Semana Santa dentro de nuestros hogares representa una gran oportunidad para conectarse con la esencia de esta conmemoración cristiana. Prepare su corazón y reencuentre su fe, cada día, con esta selección de siete películas que lo llevarán por la vida, la misión, la pasión y la muerte de Jesucristo.

1. The Young Messiah

En 1 hora y 51 minutos conocerá la historia del Mesías, contada desde la perspectiva de un niño que a los siete años descubre la verdad acerca de sí mismo. La cinta, protagonizada por Adam Greaves-Neal y dirigida por Cyrus Nowrasteh, lo conducirá por momentos como la persecución a la familia de Jesús y su conexión con Dios Padre. Véala en Netflix.

2. Ben-Hur

Sin duda, Ben-Hur es un clásico de Semana Santa. Este remake de 2016 (Netflix), relata la historia de un príncipe de Judea, que vuelve a casa en busca de venganza, años después de que su hermano adoptivo lo desterrara injustamente. La acción se desarrolla en paralelo a la crucifixión de Jesús, interpretado por Rodrigo Santoro.

3. Last Days in the Desert

Rodrigo García dirige un filme que relata, desde una perspectiva más humana y menos religiosa, los últimos días de ayuno y oración de Jesús en el desierto. Esta cinta, que se aleja un poco de la narrativa de esta temporada, está protagonizada por Ewan McGregor y puede verse en Netflix.

4. Son of God

Enternecedores y poderosos momentos de la vida de Cristo se revelan en esta película, que es parte de Amazon Prime Video. El filme, que está dirigido por Christopher Spencer y basado en la miniserie The Bible, recopila pasajes de la historia de Jesús desde el nacimiento hasta la resurrección.

5. The Passion of The Christ

Una de las películas más impactantes de la época y que es capaz de estremecer a todo creyente es The Passion of The Christ, dirigida por Mel Gibson y disponible en YouTube. El filme retrata con crudeza la tortura y el sacrificio de Jesús, pero también su obediencia y profundo amor hacia la humanidad.

6. Paul, Apostle of Christ

Pablo, el cazador de cristianos que posteriormente se convirtió en discípulo de Jesús, reflexiona acerca de su historia, mientras permanece encarcelado. Dirigida por Andrew Hyatt, esta película ofrece una mirada al perdón y a una vida dedicada a cumplir la misión de Dios. Descúbrala en HBO GO.

7. Jesus Christ Superstar

Pero la historia de Jesús también puede conectar con los amantes de los musicales, con Jesus Christ Superstar (1973). El filme menos tradicional de esta selección está disponible en HBO GO y YouTube, y hace una lectura anacrónica de los últimos días del Mesías, desde la visión particular de Judas Iscariote.