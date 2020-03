Las recomendadas de: Erick Menchú artista visual

El cantante estadounidense de música country Kenny Rogers, ganador de tres premios Grammy y 18 American Music Awards, en una exitosa carrera de seis décadas marcada por grandes éxitos como The Gambler y Just Dropped In, falleció a los 81 años, según comunicó la familia del artista.

Voz indiscutible

Kenny Rogers murió el viernes por la noche por causas naturales, en su casa y rodeado de sus allegados, según un comunicado publicado por su familia en la cuenta oficial de Twitter del artista. El músico falleció en su domicilio de Sandy Springs, en Georgia, EE. UU., donde recibía cuidados paliativos.

El texto destaca la carrera de no menos de seis décadas de Rogers y su “marca indeleble” en la música estadounidense y en millones de personas de todo el mundo. Rogers deja un legado de 24 números uno, como The Gambler, Lady, Islands In The Stream, Lucille, She Believes In Me y Through the Years.

Incluido en el Salón de la Fama de la música country y triple ganador de los premios Grammy, Rogers también fue reconocido en 2013 con el premio Willie Nelson por los logros de su carrera.

Despedida

La familia Rogers indicó que celebrará una reducida ceremonia privada, debido a la emergencia del coronavirus, y espera poder honrar públicamente la vida del músico con sus amigos y fans más adelante.

El último concierto del veterano cantante de música country tuvo lugar el 25 de octubre del año pasado en Nashville (Tennessee, EE. UU.), en el que actuó junto a estrellas como Dolly Parton en un tributo a su legado artístico.

Su carrera cerró una gira de despedida por EE. UU., con un total de 18 presentaciones en las que compartió escenario con otros artistas del género pop y country, entre ellos Little Big Town, Jamey Johnson, Elle King y Alison Krauss.