Las quejas se redujeron un 80%

Diaco intensificó las verificaciones en colegios para evitar abusos.

Las quejas contra establecimientos educativos privados se redujeron en un 80 por ciento durante el primer trimestre del presente año, en comparación con el mismo período del año anterior, informó la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

107

son las quejas que se han recibido a la fecha, según lo informado.

“Tenemos registradas 107 quejas, cifra que se obtuvo hasta marzo. Estamos en abril, mes en el cual se terminaron las inscripciones y, afortunadamente, las quejas en los establecimientos de enseñanza privados no fueron tantas”, indicó Carlos Vásquez, vocero de la Diaco.

Según Vásquez, durante el primer trimestre de 2020, la institución registró aproximadamente 1 mil 200 quejas contra centros educativos privados.

“Las quejas contra los establecimientos no fueron tantas este año.” Carlos Vásquez Vocero de la Diaco

En ese sentido, explicó que la disminución de estos hechos significó que los colegios no cometieron irregularidades y respetaron los derechos de los padres de familia. “Esto es bueno porque quiere decir que los usuarios no han sido objeto de abusos por parte de los centros educativos como ocurría antes; sin embargo, también tiene que ver con el proceso de clases virtuales e híbridas”, agregó. La Diaco reiteró a la comunidad educativa que el uso del uniforme no es necesario durante las clases virtuales. No es obligatorio y no se les debe exigir a los padres de familia.

La enseñanza se imparte de manera virtual, de acuerdo con el semáforo Covid-19.

Denuncias

Vásquez recordó que si existe cualquier tipo de abuso, los padres de familia pueden presentar sus denuncias a través de la página http://www.diaco.gob.gt y las sedes departamentales de la institución. Asimismo, la Diaco habilitó los números de teléfonos 1544 y 2501-9600.