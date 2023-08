“Las pensiones protegen al asegurado y beneficiarios”

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) resaltó que los afiliados o beneficiarios que adquirieron la calidad de pensionados mediante resolución firme tienen derecho a recibir beneficio económico por Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS). Claudia Sientes, jefa del departamento que ve este tema, explica en la siguiente entrevista los aspectos importantes de este aporte.

Se recordó que las pensiones por vejez e invalidez son del asegurado y la de sobrevivencia, para familiares.

¿Por qué se dan las pensiones?

Por los riesgos de invalidez y vejez al asegurado y por sobrevivencia a los beneficiarios.

¿A quiénes se les otorgan esos beneficios?

A la esposa o mujer con la que esté unido de hecho, siempre que haya convivido hasta la fecha del riesgo; la compañera que haya convivido como esposa con el asegurado por dos años; al hombre totalmente incapacitado para el trabajo; los hijos menores de edad, que no estén pensionados por derecho propio y a los mayores incapacitados para el trabajo; a los retoños del asegurado por nacer, desde su llegada al mundo; la madre no pensionada y que dependa económicamente del afiliado, así como al padre no pensionado que esté incapacitado.

¿Cuáles son apoyos y en qué se diferencian?

Las pensiones por vejez e invalidez son para el asegurado y, por sobrevivencia, a los beneficiarios con derecho.

¿Cuántos pensionados hay actualmente?

Hay 190 132 pensionados activos, por invalidez 8867, por vejez 99 766 y por sobrevivencia 81 499. De los registrados, 99 331 son mujeres y 90 801, hombres.

¿En qué departamentos hay más favorecidos?

Los cinco donde hay más beneficiados son Guatemala, con 93 057; Escuintla, 19 185; Suchitepéquez, 9748; Quetzaltenango, 9741, e Izabal, 7282.

¿Cuál es el proceso para aplicar?

Ingresar a la página https://www.igssgt.org/, reunir los requisitos, llenar los formularios provistos y realizar cita para el requerimiento en las oficinas centrales del instituto, en cajas y delegaciones

departamentales.