Las ligas están en un impasse

El futuro del Clausura 2020 se definirá en los próximos días.

El futbol nacional, en todas sus categorías, se encuentra en un impasse, por la emergencia sanitaria del coronavirus, que ha llevado al Gobierno de la República a ampliar el período del estado de calamidad hasta el 5 de mayo, según el Decreto 7-2020, aprobado por el Congreso.

Mientras los futbolistas se entrenan en sus casas, a la espera de que se levante la suspensión temporal, empieza a especularse sobre cuál pueda ser el desenlace del Clausura 2020 para las distintas ligas.

Después de que en El Salvador se pusiera fin al campeonato y se declarara campeón del certamen al Once Deportivo, y en Panamá se resolviera parar la competencia, todo apunta a esa tendencia en nuestra región, principalmente por el tema económico, que afecta a los clubes.

Municipal es el actual campeón y aún está a la espera de saber si podrá seguir defendiendo el título.

Al no haber encuentros, no se generan ingresos por la taquilla, además de que la recesión también ha afectado a las empresas patrocinadoras, las cuales no generan los mismos ingresos, y esto causará un efecto dominó que afectará el ingreso de los jugadores.

Consultado al respecto, Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut, manifestó que velarán por el cumplimiento de los contratos; sin embargo, “si llegan a acuerdos entre clubes y futbolistas, los vamos a respetar”, pues lo que se busca es que todas las partes pierdan lo menos posible.

La Liga Nacional de Futbol informó que esperará al menos hasta el 31 de marzo, mientras que la Concacaf dio como plazo el 28 de junio para anunciar a los 3 representantes nacionales en la próxima Liga de Campeones.

“Las ligas deben plantearles a los clubes los posibles escenarios y soluciones para cada uno, y buscar soluciones sensatas”, principalmente al pensar en la forma para definir ascensos y descensos, comentó el dirigente.

Si alcanzara el tiempo, se podría jugar directamente una liguilla para buscar un campeón, de lo contrario podría declararse desierto el certamen.