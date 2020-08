Las Chicas Superpoderosas volarán al live action

La carrera de Gil Kane (1926-2000) fue una de las más largas y prolíficas de la industria del cómic, llegando a trabajar con todas las editoriales y con los personajes más importantes del siglo XX. No contento con eso, su trayectoria se extendió más allá de los cómics a otras ramas del entretenimiento, como el cine y la televisión.

Este volcán imparable de talento no tuvo un inicio tan prometedor. Nacido como Eli Katz, el joven Kane dejó la escuela a los 16 años para trabajar como asistente en la empresa que más adelante sería conocida como Archie Comics. Sin embargo, fue despedido a las tres semanas. Consiguió otro empleo en un estudio de cómics, donde trabajaba dibujando junto a otros 50 artistas. Tres semanas más tarde fue recontratado por sus antiguos jefes, en mejores condiciones laborales, y su carrera como dibujante empezó formalmente.

En 1944, Kane empezó a realizar trabajos para las empresas que más adelante serían conocidas como Marvel Comics y DC Comics, apoyando a Jack Kirby. Ese año entró en el ejército y, luego de luchar en el Pacífico por casi dos años, regresó a los cómics. Trabajó en All-American Publications con varios títulos como Sandman y Wildcat. También desarrolló storyboards para el director Garson Kanin.

Sin embargo, su trabajo más importante y que sería reconocido como uno de los pioneros de la Era de Plata del Cómic, fue su rediseño de Green Lantern, para DC, convirtiéndolo de un personaje con poderes mágicos a uno de ciencia ficción. Sus personajes tendían a ser altos y delgados, como su autor. El diseño era parte de un enfoque que enfatizaba la gracia y la fuerza, un enfoque especialmente notable en las escenas de vuelo, ya que el personaje parecía volar sin esfuerzo a través del cosmos. Kane también trabajó con los Teen Titans, en el que dibujó el origen de Wonder Girl.

Con Marvel trabajó algunas historias en Tales to Astonish, introduciendo a The Abomination, uno de los mayores enemigos de Hulk. Se convirtió en el dibujante regular de The Amazing Spider-Man, luego de que John Romita dejara el título. Kane estuvo presente en uno de los momentos más importantes del personaje, como la muerte de Gwen Stacy. Junto a Stan Lee desafió a la Comic Code Authority, creando una historia sobre abuso de drogas para el Departamento de Salud estadounidense. El cómic fue tan importante, al punto que se reevaluaron las normas que regían a la industria.

A pesar de haber sido reconocido ampliamente con premios como el Inkpot Award y el Shazam Award, Kane siguió trabajando literalmente hasta el fin de sus días. El legado de su extensa carrera sigue siendo tangible en la industria del cómic.