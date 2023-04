Laporta acusa a Tebas de «irresponsable» y al Real Madrid de «cinismo»

Guatemala cosechó dos medallas de plata y una de bronce durante las distintas competencias del Campeonato Centroamericano de Ciclismo de Ruta, celebrado durante el fin de semana en Panamá.

El experimentado Manuel Rodas se quedó con el segundo lugar de la prueba contrarreloj individual, disputada el viernes por la mañana. Ayer, a primera hora, Paula Guillén logró quedarse con la presea plateada en la competencia de ruta, que tuvo una distancia de 82.5 kilómetros.

Paula Guillén sacó la casta para asegurar la presea de plata.

En el acto principal, la categoría élite masculina recorrió por 150 kilómetros para definir al mejor de la región. En esta actividad Álder Torres protagonizó junto a otros tres pedalistas una fuga de más de 100 kilómetros, unas 12 circunvalaciones al circuito en la Cinta Costera.

En el embalaje final el local Christofer Jurado se quedó con el oro, el costarricense Gabriel Rojas se colgó la plata y Torres obtuvo la medalla de bronce.

“Estoy agradecido con Dios y a la vez siento que quedé en deuda con mi país, porque a pesar de que di el máximo esfuerzo no pude quedarme con el primer lugar. Mi compañero Julio Padilla me dijo ‘dejalo todo por Guate’ y era en lo único que pensaba cuando me daban calambres y el orgullo me ayudaba a ignorar el dolor. Finalmente logré un lugar en el podio”, señaló el guatemalteco, visiblemente conmovido.

Álder Torres conquistó el bronce, a costa del desgaste físico que sufrió por las altas temperaturas.

“Con mis compañeros anhelábamos el primer lugar, pero sabemos la clase de corredores que compiten. Hoy se demostró que somos capaces de rivalizar con los mejores y ni el calor ni el dolor nos detuvo”, resaltó el oriundo de Fraijanes.

El equipo nacional seguirá en Panamá para disputar esta semana el Panamericano de ciclismo.