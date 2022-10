Lanzan promoción a beneficio de Fundación Operación Sonrisa

Cortesía: Centro Comercial Pradera

Con el propósito de brindar una sonrisa a niños con labio fisurado o paladar hendido, el centro comercial Galerías La Pradera lanzó una promoción a beneficio de la Fundación Operación Sonrisa.

Let the power of smiling begin permitirá a los visitantes, hasta el 31 de octubre, registrar las compras efectuadas en cualquier establecimiento del centro comercial y convertirlas en donación para una operación de labio, a fin de que un niño con este padecimiento tenga la oportunidad de transformar y mejorar su calidad de vida.

Sofía Ferro, gerente general de Galerías La Pradera, comentó que en la Pradera les encanta crear una experiencia de compra diferente para todos sus invitados y a través de Let the power of smiling begin están devolviéndole la sonrisa a un niño por medio de Operación Sonrisa.

La Fundación inició operaciones en el país en 2010 y benefició en la primera jornada de cirugías a 115 niños. Actualmente, cuenta con 22 médicos voluntarios.