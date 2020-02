Lana del Rey cancela su gira por Europa

La cantante Lana del Rey canceló hoy su gira por Europa a causa de una enfermedad por la que ha “perdido completamente su voz” y ante la que deberá retirarse de los escenarios durante, al menos, cuatro semanas.



“Lamento decepcionar a todos, tan a última hora, pero esta enfermedad me ha tomado por sorpresa y he perdido totalmente mi voz para cantar. El médico ha aconsejado cuatro semanas de descanso por el momento. Odio decepcionar a todos, pero necesito mejorar. Con amor, Lana”, escribió la artista en un comunicado a falta de un día para su primer concierto en Ámsterdam.



La televisión pública británica, la BBC, fue la primera en dar la noticia después de que el recinto en el que Del Rey iba a actuar en Londres anunciara la cancelación del evento. Por su parte, la cantante ha mantenido un perfil bajo en sus redes sociales y aún no se ha pronunciado en ellas al respecto ni ha dado más detalles de su dolencia.



Del Rey era una de las candidatas favoritas en la pasada edición de los premios Grammy, celebrada hace unas semanas, y en donde actuaron la mayoría de sus contrincantes, Billie Eilish, Lizzo, Ariana Grande, mientras que ella no subió al escenario y se mantuvo siempre entre el público.



En su gira europea, la autora de Video Games cantaría en ciudades como Berlín, Colonia, París, Londres, Manchester y Glasgow, después de un tour por Estados Unidos que incluyó un concierto en el Hollywood Bowl junto a Chris Isaak, Weyes Blood, Sean Lennon, hijo de John Lenon, y Adam Cohen, hijo de Leonard Cohen.



Del Rey tiene programadas futuras fechas este verano en varios festivales importantes, incluido Coachella en abril, que por el momento no han sido modificadas.



El último disco de la cantante, Norman Fucking Rockwell!, además de ser nominado al Grammy, recibió aclamo de la crítica y lideró las listas de los mejores trabajos del año para medios como Pitchfork, The Guardian y The Washington Post.



En 2011 Del Rey alcanzó prestigio internacional con el tema Video Games y su disco Born to Die, considerados entre los más destacados de la década y tras los cuales ha publicado cinco álbumes de estudio.

*EFE