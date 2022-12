LaLiga y la UFC promoverán sus deportes por el mundo

Foto: EFE

El árbitro guatemalteco Mario Escobar Toca recibió el segundo nombramiento para el Mundial de Catar 2022, luego de que se anunciara que será el cuarto oficial en el partido entre las selecciones de Argentina y Australia por los octavos de final de dicho certamen.

El réferi chapín estará en los octavos de final como cuarto oficial.

Escobar, quien ya había dirigido como central el encuentro entre los representativos de Gales e Irán, no recibió una buena calificación al no haber expulsado en primera instancia al guardameta galés cuando salió de su área y golpeó a un rival con la rodilla en el rostro, y no fue sino hasta cuando el VAR lo hizo percatarse que rectificó su decisión y mostró la primera cartulina roja del torneo.

El encuentro entre la albiceleste y los socceroos está programado para mañana, a las 13:00, en el

Estadio Ahmad bin Alí.