La verdad encapsulada de Waseem Syed

Desde niña, Valeria Dabanch ha estado en sintonía con el arte y, a sus 16 años, confiesa, la música es una especie de terapia. Un buen ejemplo de ello es No man, un sencillo en espanglish que es el primer adelanto del que será el disco debut de la guatemalteca: Human After All.

No man es un tema bailable que surgió luego de una cita que salió mal, explica Dabanch. “Regresé a mi casa, me senté al piano y dije: ‘agarremos este sentimiento y hagamos algo’. Aunque me siento más cómoda componiendo en inglés, esta vez hice un tema en espanglish que deja pensando bastante”. El sencillo ya está disponible en las principales plataformas musicales por streaming, es la primera muestra de Human After All, el disco que Dabanch lanzará el próximo 22 de mayo. “El material está integrado por 10 canciones y tiene, al menos, 4 o 5 géneros musicales. En cuanto a las letras, toqué temas muy personales y me llegué a mostrar vulnerable”, apunta la cantautora.

Según Dabanch, este disco es una “bonita” manera de comenzar su carrera y especialmente disfrutó el proceso de composición. Admiradora de artistas como el estadounidense Ben Plath o los guatemaltecos Stephanie Zelaya, Gaby Moreno y Ricardo Arjona, el mayor deseo de Valeria es que la gente pueda relacionar algún suceso de su vida con la música que ella hace. Priscilla León