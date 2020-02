La unidad hace fuerte a la bicolor

Villatoro comparte el FODA de la Selección.

Mientras la Selección de Panamá ya ha tenido 3 microciclos de trabajo de cara a sus juegos de fogueo, la bicolor nacional, uno de los rivales de los canaleros, no ha podido entrenarse debido a la programación de la Liga Nacional, y eso es algo que tiene preocupado al seleccionador Amarini Villatoro.

Sin embargo, Villatoro ha tenido que encontrarle el lado bueno a la seguidilla de juegos en la competición local, y parte de ello es que ha podido estar presente en algunos estadios para seguir de cerca a futbolistas con posibilidades de recibir el llamado al representativo patrio.

Pero no solo el juego contra los panameños apremia al equipo nacional, sino también la serie contra Montserrat, la cual marca el comienzo del camino hacia el objetivo principal del 2020: la clasificación a la Copa Oro 2021.

18 de febrero se hará la convocatoria para el primer microciclo del año, para comenzar el 24.

Villatoro hizo un análisis más profundo del grupo que tiene previsto convocar para los juegos contra los caribeños, programados para el 26 y 31de marzo, y, a criterio de él, estas son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA):

Fortalezas

“Tenemos un grupo muy unido, trabajador y profesional. Muy diferente a lo de antes. Ahora el jugador es más intenso, muy explosivo y rápido, como es la nueva característica del futbolista moderno, la nueva generación del futbol nacional. Vamos a aprovechar eso para tratar de hacer un grupo sólido, trabajador y compacto. Tácticamente muy disciplinado, y que su mayor fortaleza sea el trabajo en equipo”.

Oportunidades

“Debido a la agenda tan cargada de juegos de la Liga Nacional, y a los partidos internacionales que debe enfrentar Comunicaciones, se le abrirán las puertas a otros jugadores para observarlos. Deben de ser personas con mucha personalidad, convicción, atrevimiento y fortaleza mental para ponerse la camisola nacional. La serie contra Montserrat es difícil, porque es un rival que ha crecido, pero tenemos muchas posibilidades”.

Debilidades

“La falta de gol en partidos cerrados, con rivales que se cierran bastante, es lo que nos ha dificultado. No tenemos muchos delanteros, y los pocos que tenemos no están jugando, no tienen minutos y están sin ritmo. El trabajo de un entrenador es buscar soluciones, y eso estamos haciendo mediante un modelo de juego que nos permita tener un funcionamiento óptimo, independientemente de los jugadores que estén”.

Amenazas

“Montserrat. Es un rival complicado, del que no hay que confiarse. Tienen jugadores que viven, nacieron y juegan en Inglaterra. Todos son profesionales, así que no va a ser nada fácil. En el camino a Copa Oro este es el escalón más complicado”.