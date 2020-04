La serie “Westworld” tendrá cuarta temporada

Para muchas personas, Superman es tan estadounidense como el pie de manzana. Por ello, causó controversia cuando en Action Comics #987 el héroe defiende a un grupo de trabajadores latinoamericanos indocumentados de un pistolero caucásico que tenía la cabeza envuelta en un pañuelo decorado con la bandera de EE. UU. Hubo quienes leyeron esta escena como una traición al país que lo recibió y le dio un hogar. “Por supuesto que iba a defender a los ilegales,” dijeron. “Superman mismo es un inmigrante ilegal”.

Nadie cuestiona que el héroe sea un inmigrante, pues no solo viene de afuera de un país, sino que viene de otro planeta. Y según sabemos, no existen marcos legales para otorgar la ciudadanía a inmigrantes interplanetarios. ¿Lo convierte eso en un ilegal?

Como es bien sabido, luego de encontrarlo en medio de un campo de Kansas, los esposos Kent adoptaron al niño extraterrestre y lo bautizaron como Clark. Eso cubre legalmente a su identidad secreta, pero no a Superman propiamente.

Ahora bien, el hecho de que llegara a EE. UU. de niño, no por elección propia sino porque el planeta Krypton iba a desintegrarse, abre la posibilidad de que a Superman se le considere un refugiado como los pertenecientes al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Con esto evitaría la deportación, pero no tendría posibilidad de ser ciudadano.

Tal vez por ello, en varias líneas narrativas, al héroe se le ha concedido la ciudadanía de forma honoraria. En Superboy #12 (1980) menciona que cuando le contó de su inquietud de ser un indocumentado, el presidente Eisenhower le dijo que no se preocupara, porque aunque quisiera deportarlo era imposible, pues su planeta de origen ya no existía.

En EE. UU. todos los niños nacidos en el país obtienen la ciudadanía automáticamente, cosa que no pasa cuando el infante llega crecido, como sucede en casi todas las historias de Superman, excepto una. En la miniserie The Man of Steel (1986), de John Byrne, el héroe es concebido en Krypton, pero es gestado en un útero artificial, el cual lleva al feto a término instantes después de que la nave que lo transportaba aterrizara en Kansas. Esto significaba que dejaba de ser inmigrante, pues había nacido en EE. UU., algo que se ha revertido en historias posteriores.

El problema es que negarle su condición de inmigrante a Superman contradice los deseos de sus creadores, Joe Shuster y Jerry Siegel, ambos hijos de inmigrantes judíos, quienes en 1937 crearon a este Moisés intergaláctico para que defendiera a todos los habitantes de la tierra, pero especialmente a los que abandonan su tierra natal para buscar una vida mejor.