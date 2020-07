La selección mexicana reaparecerá en un amistoso el 7 de octubre ante Holanda

Comunicaciones trabaja en el aspecto físico a control remoto, tanto individual como grupal, por medio de aplicaciones electrónicas que permiten al cuerpo técnico dar seguimiento a la actividad de los jugadores, con miras a mantener un estado físico adecuado para cuando se dé la luz verde para empezar a entrenarse en grupo.

Mauricio Tapia y Comunicaciones ya arrancaron los entrenamientos en línea a la espera del inicio del Apertura 2020.

Para Mauricio Tapia, técnico blanco desde el año pasado, esto es solo para mantenimiento, mas no una preparación para jugar, pues lo que se ha perdido en 4 meses solo podría recuperarlo en 8, pensando en aspectos técnicos y tácticos.

“Se intenta ser positivo en una situación complicada para donde uno vea. Esta es la tercera planificación que se viene realizando y solo queda esperar que sea fructífera para un inicio de torneo, que no se visualiza cuándo podrá ser, pero tampoco queremos que nos agarren desprevenidos”, manifestó el sudamericano.

“El trabajo lo dividimos en tres partes fundamentales; después de las evaluaciones médicas estamos en una primera parte con el preparador físico, con ejercicios aeróbicos individualizados en su casa o fuera de esta, según lo permitan las condiciones. La segunda parte, siempre en coordinación con el preparador físico, se hace por medio de una aplicación en video de manera grupal y la tercera, también en video grupal, donde hacemos un recordatorio de los conceptos tácticos desarrollados el semestre pasado”, explicó Tapia.

“El jugador ha perdido todo lo que aprendió hasta antes de la pandemia. El tiempo y espacio no se recuperan solo mirando, los automatismos no se recuperan solo así, eso lleva horas de trabajo. Sí creo que algunas cosas van a ser más fáciles de asimilar que cuando se agarra un equipo de cero.

Personalmente nunca he dejado de trabajar la parte táctica en una semana de trabajo, y ahora lo hicimos por cuatro meses, pero tenemos un plantel con la capacidad de adaptarse rápido”, indicó el técnico blanco.

Trabajo especial

Foto: archivo.

“Luego está que el tiempo que vamos a tener para prepararnos cuando avisen que se puede volver no va a ser suficiente. Cada día que uno esté parado debe multiplicarlo por 2: si llevamos 4 meses parados, necesitamos 8 meses para ponernos a punto. El ejemplo está en las Ligas que volvieron en otros países, no han mostrado nada de lo que eran antes de la pandemia y a algunos les va peor que a otros porque entra la capacidad individual de cada jugador más la parte psicológica que se vive por cuidar a la familia y la incertidumbre de enfrentar algo que no se ve”, señaló el argentino.

“Todos queremos arrancar, entonces entran los protocolos sanitarios, pero los riesgos empiezan desde que salís de tu casa, luego hay que viajar y vamos todos en el mismo bus, se llega a un hotel donde no se sabe con quién se va a encontrar, luego está el otro equipo que no se sabe si cumplió los protocolos igual que uno. Yo creo que es momento de unirnos y acomodar el formato a uno en el que se corran menos riesgos, hasta que esto pase o se encuentre una vacuna. El tema de ser local o no pasa a segundo plano”, añadió.

Alto costo

“Los costos para cumplir con los protocolos son muy altos para nuestra realidad. Solo con las pruebas que deben hacerse a los jugadores una vez por semana, hablamos de millones de quetzales cuando calculamos lo de todos los equipos. Lo más sencillo es seguir sin futbol, pero eso involucra que mucha gente directa o indirectamente salga afectada”, destacó el estratega.

“Lo más viable, a priori, sería regionalizar el torneo, pero mientras no haya un consenso con los clubes vamos a seguir igual. Lo importante es encontrar un camino, que no será sencillo transitar, pero viable. Mientras tanto debemos aprovechar el estar con la familia y gozar la posibilidad de compartir permanentemente con los seres queridos, que por nuestras obligaciones solemos descuidar”, argumentó Tapia.

Finalmente, el estratega mencionó que sigue en busca de un extremo zurdo, cuyas características sean velocidad, que tenga gol, pero se repliegue cuando sea necesario. En los próximos días se confirmaría la contratación para completar la planilla de 27 jugadores, a falta de conocerse el futuro de Gerardo Gordillo, quien se ha dicho podría migrar al futbol sudamericano.