La remolacha, dulce y colorida

Dr. Jorge Antonio Ortega G.

[email protected]

La destrucción, devastación y muerte continúan reinando en el territorio ucraniano, y no hay forma de detener la confrontación. Zelensky informó de que las tropas invasoras tienen en su control un 20 por ciento del territorio ucraniano y que el pueblo unido al ejército de Ucrania ha recuperado 1017 poblaciones que estaban en control de los soldados rusos.

Por el momento, la línea de combate se extiende en mil kilómetros y que permite mantener la integridad territorial, la cual lleva ocho años desde que Moscú, haciendo uso de la fuerza y sin reclamos por la comunidad internacional, anexó la península de Crimea; por eso, es la urgencia de recibir la ayuda internacional en armamento que le permita a los soldados ucranianos enfrentar con mayor potencia a los invasores. La petición desde Kiev de ayuda está acelerando la confrontación entre Washington y Moscú hasta este momento mediáticas, pero que en un momento determinado se puedan materializar. Desde el Kremlin se escuchan declaraciones que si Estados Unidos proporciona los sistemas Himars (High Mobility Artillery Rocket System) lanzacohetes múltiples que tienen un alcance de unos 80 kilómetros, “está echando leña al fuego”, lo cual promueve la disposición de enfrentamiento directo entre ambas naciones.

Desde el inicio de la invasión rusa, el presidente estadounidense, Joe Biden, vigiló en no aportar una ayuda militar a Ucrania que facilitara la excusa a Putin para extender el conflicto a otras latitudes y llevar a la humanidad a una Tercera Guerra Mundial. Según explica Washington, los lanzacohetes permitirán a las tropas ucranianas “impactar con mayor precisión a sus objetivos claves en el campo de batalla, pero no vamos a enviar sistemas de misiles que puedan impactar en territorio ruso.”

Desde el inicio de la invasión rusa, el presidente estadounidense, Joe Biden, vigiló en no aportar una ayuda militar a Ucrania que facilitara la excusa a Putin para extender el conflicto a otras latitudes.

La ayuda es necesaria para impedir el empuje de las tropas invasoras, se calcula que el promedio de fallecidos en combate supera el centenar por día en la región del este en el área de Dombás, donde se registran los más encarnizados combates y donde esta la mayor potencia de fuego de los rusos. La destrucción en dicha región del territorio ucraniano es de una devastación total de las edificaciones públicas, privadas y fábricas, las vías de comunicación terrestres colapsadas, suspendida la energía eléctrica y el abastecimiento de agua potable. A lo anterior hay que sumar la muerte de soldados de ambos ejércitos y civiles.

Las negociaciones de paz están entrampadas, no se visualita una que permita detener esta guerra innecesaria en pleno Siglo XXI; suficientes tuvimos en el siglo anterior, parece ser que nuestros instintos primitivos de destrucción son más solidos que el razonamiento y la capacidad de resolver nuestras diferencias a través de la diplomacia y la política. Tristemente, volvemos al pasado, como si no hubiésemos aprendido las lecciones de la historia. Un negociador ruso expuso que en los territorios en poder de las tropas rusas efectuaran un referéndum para determinar si sus habitantes estaban dispuestos a anexarse a la Federación Rusa.

Las condiciones no son las adecuadas, el miedo y la incertidumbre no permiten dicha actividad para darle legitimidad, legalidad y permanencia a la invasión de las tropas moscovitas. Van cien días del inicio de la agresión militar de Putin, el cual se imaginó que la invasión y el colapso del gobierno de Kiev seria cosa de no más de una semana, pero la fortaleza de los ucranianos en la defensa de su libertar y territorio lo sumergieron en una pesadilla de la cual no sabe cómo salir. Los fantasmas que convocó se convirtieron en sanciones económicas que ahora están haciendo tambalear el poder de la Federación Rusa y su posible descalabro. ¡El futuro es incierto! El fin de la guerra impredecible y sus consecuencias esta afectando a todos.