La película “Cholitas” gana el Italian Alpine Club Award

Tras triunfar con la monumental The Irishman (2019) para Netflix, el cineasta Martin Scorsese probará suerte en otro gigante del streaming como Apple TV+ con la firma de un acuerdo global para producir y dirigir diferentes series y películas para la compañía de la manzana.

El portal Deadline señaló hoy que Scorsese ha llegado a un acuerdo con Apple TV+ a través de su productora Sikelia Productions.

La noticia no ha sido una gran sorpresa dentro de la industria, ya que en mayo se dio a conocer que Apple, Paramount y el director alcanzaron un pacto para abordar conjuntamente Killers of the Flower Moon, la nueva película de Scorsese y que contará como protagonistas con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.

Apple se encargará de financiar esta cinta, mientras que Paramount se ocupará de la distribución en cines antes de que llegue a la plataforma Apple TV+.

En principio, Killers of the Flower Moon iba a ser un título solo de Paramount, pero el alto presupuesto que se baraja para esta cinta, situado entre los US $180 y US $200 millones (Q1 mil 387.3 y Q1 mil 541.4 millones), animó al estudio a buscar un socio para este proyecto.

La trama de Killers of the Flower Moon se desarrolla en Oklahoma (EE.UU.) durante la década de 1920 y gira en torno a los integrantes de la tribu Nación Osage, justo tras el descubrimiento de pozos petrolíferos en sus tierras.

Sus integrantes fueron asesinados uno a uno, y el recién creado FBI asumió la investigación del caso sin esperar la conspiración a la que se iban a enfrentar.

Con la base del acuerdo que firmaron para Killers of the Flower Moon, Scorsese y Apple ampliarán su colaboración ahora por medio de este nuevo pacto que tiene una duración de varios años.

Aunque solo tiene un Óscar (mejor director por The Departed, 2006), Scorsese es una figura imprescindible de la historia del cine gracias a joyas como Taxi Driver (1976), Raging Bull (1980) y Goodfellas (1990).

