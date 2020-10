La National Portrait Gallery de Londres expone un retrato de Baby Yoda

Un retrato del famoso personaje de la Guerra de las Galaxias el Niño, más conocido como Baby Yoda, y de Mandalorian fue expuesto hoy en la National Portrait Gallery de Londres, con motivo del lanzamiento de la nueva temporada de la serie de televisión estadounidense The Mandalorian.



El cuadro de los protagonistas de la serie fue colgado en la galería británica junto a otros retratos de actores y creadores de la franquicia cinematográfica, como sir Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi) , Thandie Newton (Val) y Felicity Jones (Jyn Erso).



La exposición también incluye arte conceptual inspirado en la serie original de Disney+ The Mandalorian, diseñado por artistas como Doug Chiang, John Park y Christian Alzman.



La primera temporada de la serie (estrenada en noviembre de 2019 en EE. UU.) tuvo gran éxito, y la segunda, que se estrena en Disney+ mañana, presenta una temporada en la que el Mandalorian, protagonista de la serie junto a Baby Yoda, se enfrenta a sus enemigos y consigue, al fin, reunirse con sus aliados.



“Esta es realmente la manera de marcar la llegada de la segunda temporada de The Mandalorian”, declaró Luke Bradley-Jones, vicepresidente de Disney+, para quién participar en la exposición de la galería británica en Covent Garden “es un auténtico orgullo”.



Por parte de la National Gallery también fue un placer trabajar con la icónica serie cinematográfica, según sus responsables.



“Esperamos que esta colaboración única entre la galería y Disney+ anime a nuevas audiencias a nuestra colección, permitiéndoles estar cara a cara con sus héroes de la Guerra de las Galaxias”, añadió en el comunicado Ros Lawyer, directora de operaciones de la National Portrait Gallery.

