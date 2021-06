La muestra de cine Somos Porvenir presenta hoy Cachada

Conozca los diferentes sitios donde los pequeños pueden navegar en el mundo de la literatura.

Por Marisol Vásquez /Redacción DCA

El niño lector y declamador requiere de un espacio en donde le brinden la oportunidad de presentar su talento. La lectura es un vehículo perfecto para su formación, porque desarrolla la imaginación y aporta un valor cultural para su educación.

Pero, en Guatemala, ¿cuántas plataformas, talleres o espacios hay para esta dinámica de lectura y poesía para los niños? Los especialistas del tema comentan que sí se organizan este tipo de actividades para ellos. Existen bibliotecas, libros a su disposición, aunque enfatizan que se deben dar a conocer más, tanto a los padres de familia como a los pequeños.

“Se debe tener una infancia segura, en la cual los niños tengan acceso a los contenidos culturales (creados) específicamente para ellos.”Eva Bañuelos Directora del Centro Cultural de España (CCE)

Herramientas de aprendizaje

A criterio de José Roberto Leonardo, escritor, la cantidad de talleres, librerías, clubes de lectura con esa especialización es insuficiente. “Esto se debe, quizás, entre otros factores, a que no existe una educación sensible en colegios, academias, padres de familia, etc. que integre a los niños y jóvenes a la lectura con dinámicas lúdicas y, por consiguiente, para desarrollar la capacidad y motivación creadora a partir de las palabras y la escritura”, indica.

En el país hay librerías, centros culturalesy ferias infantiles que han creado lugares específicos para que los niños encuentren ese estímulo para la lectura, pero ¿cuántos los conocen? Leonardo recalca: “Los espacios que hay son valiosos y conscientes del valor de la poesía en los más pequeños, sin embargo, se necesita movilizar las ideas de aprendizaje. Quiero decir, desaprender algunas formas de enseñanza y trasladarse a sitios donde el juego y la creatividad se vinculen con el aprendizaje. A veces no son precisamente las aulas como las hemos entendido, salvo algunas excepciones, sino los espacios alternativos, los talleres, etc., que logran cohesionar de manera horizontal el vínculo del estudiante con el conocimiento y el maestro.

Eva Bañuelos, directora del Centro Cultural de España (CCE), comenta: “Tenemos en el CCE una biblioteca especializada para niños y un espacio de lectura. También contamos con el proyecto de la biblioteca móvil, que dispone de una serie de libros especializados para este tipo de público que se desplaza y el cual se activa con colegios y organizaciones que atienden al público infantil”.

Opciones como plataformas y ferias son importantes para que los menores conozcan el mundo de la lectura.

Foto: cortesía: del Centro Cultural de España (CCE).

Brenda Monzón, directora de la Feria Internacional de la Lectura Infantil y Juvenil de Centroamérica (Filijc), expresa: “Aparte de la feria organizamos diálogos de literatura infantil, por cada país de Centroamérica, en donde han participado maestros, escritores y promotores de lectura, los cuales duraron tres meses el año pasado. Nosotros sí tenemos actividades constantes”.

Las librerías especializadas en público infantil también abren sus puertas e invitan a todos. “Somos un espacio de lectura importante para niños de 0 a 18 años, tanto en español como en inglés, y recientemente estamos incursionando en idiomas como francés y alemán”, explica Liza Estrada Vitola, gerente general de la librería Rayuela.

Dato

Lea en sus redes sociales las diversas actividades que

organizan: