La Mostra tiene presidenta, y es Cate Blanchett

Los premios del Sindicato de Actores se entregan el domingo en Los Ángeles.

Ya le tocó a la prensa extranjera acreditada en Hollywood y ya le tocó a la crítica, pero este domingo los responsables de premiar las mejores interpretaciones del último año serán los propios actores. Los Screen Actors Guild Awards (SAG) llegan a su 26 edición con The Irishman, Once upon a time…in Hollywood y Bombshell liderando las candidaturas fílmicas; y The Marvelous Mrs. Maisel, como favorita de la televisión.

Estrellas del celuloide

Tanto The Irishman, como Once upon a time…in Hollywood y Bombshell, lograron cuatro nominaciones por lado en la 26 edición de los SAG. Esas tres películas competirán además por el galardón más importante de la ceremonia, mejor elenco, junto a Jojo Rabbit y la gran revelación de la temporada de premios, la sudcoreana Parasite.

La comedia The Marvelous Mrs. Maisel fue nominada, al igual que Rachel Brosnahan y Alex Bornstein.

Todo parece indicar que la estatuilla de mejor actriz irá a las manos de Renée Zellweger por Judy, mas en esa categoría también lucharán Cynthia Erivo (Harriet), Lupita Nyong’o (Us), Scarlett Johansson (Marriage Story) y Charlize Theron (Bombshell). Algo similar sucede con el favoritismo de Joaquin Phoenix (Joker), sobre el resto de contendientes a mejor actor: Christian Bale (Ford v Ferrari), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time…in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story) y Taron Egerton (Rocketman).

Auténticos pesos pesados de Hollywood se enfrentarán por el premio de mejor actor de reparto: Al Pacino y Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Once Upon a Time…in Hollywood), Jamie Foxx (Just Mercy) y Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood). Como mejor actriz secundaria compiten Laura Dern (Marriage Story), Scarlett Johnasson (Jojo Rabitt), Nicole Kidman y Margot Robbie (Bombshell) y Jennifer López, quien, a diferencia de los Óscar, sí fue considerada en esta gala por su papel en Hustlers.

Steve Carell y Jennifer Aniston en The Morning Show.

Grandes de la pantalla chica

Pero los SAG también premiarán ocho categorías televisivas. En este apartado destacan las nominaciones de The Marvelous Mrs. Maisel, que opta a mejor elenco en una serie de comedia, mejor actriz de comedia (Rachel Brosnahan y Alex Borstein) y mejor actor de comedia (Tony Shalhoub). Aunque, sin duda, Fleabag, encabezada por Phoebe Waller-Bridge, podría dar la sorpresa.

Entre los nominados televisivos de este año se estrena The Morning Show, con menciones individuales para Jennifer Aniston, Steve Carell y Billy Crudup; y repite The Crown, en su tercera temporada y con nuevo reparto, que luchará por el premio de mejor elenco en una serie de drama, y mejor actriz de drama (Olivia Colman y Helena Bonham-Carter).