La marimba recupera su lugar en el mundo musical

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) estableció como Día internacional de la Música el 22 de noviembre, que es también Día de Santa Cecilia, patrona de ese arte.

“La música constituye un lenguaje universal que permite a los seres humanos expresar sentimientos y emociones”, dice el maestro Julio Roberto García, director de la Marimba Femenina de Concierto.

En Guatemala hay mucha actividad musical, en la que hay bastante presencia de corrientes internacionales, indica García; sin embargo, también hay ahora un auge muy importante de la marimba, que por un tiempo estuvo desestimada.

“Muchas personalidades de la música de marimba han adaptado con excelentes resultados obras que inicialmente no fueron escritas para ese instrumento”, agrega el maestro.

Heidi Elena Corzo Pineda, integrante de la Marimba Femenina de Concierto, afirma que ese conjunto musical, “ha tenido muy buena aceptación, debido a los cambios que se han generado en la incursión de la mujer en los diferentes ámbitos. Como mujeres nos hemos ganado el respeto en el campo musical gracias a nuestro trabajo, que refleja la dedicación, esfuerzo y amor que le tenemos a nuestro instrumento nacional”.

Satisfacción

“Como integrante de la marimba, he tenido experiencias muy satisfactorias. Tener la oportunidad como mujer de representar a mi país, es algo que me llena de orgullo. Saber que les gusta nuestra música, la valoran y respetan, es algo que como guatemalteca me llena de satisfacción”, expresa Corzo.

“Es importante seguir promoviendo la marimba. Nuestro instrumento no está muriendo; a los jóvenes les gusta y eso se refleja en los grupos marimbísticos a nivel escolar, gubernamental y particular”, añade la entrevistada.