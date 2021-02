“La Llorona” triunfa en los Satellites Awards

La película de Jayro Bustamante, La Llorona, ganó hoy el premio de Mejor Película en Lengua Extranjera, en la 25 edición de los Satellite Awards. Este triunfo dado por la Academía Internacional de Prensa (IPA) de Estados Unidos, reveló a los ganadores esta tarde por medio de su sitio web oficial.



El filme del guatemalteco, con el que culimina su trilogía cinematográfica, le arrebató el galardón a las cintas extranjeras Two of Us (Francia), Jallikattu (India), Ya no estoy aquí (México), Atlantis (Ucrania), My Little Sister (Suiza), A Sun (Taiwán), Tove (Finlandia) y Another Round (Dinamarca).



Bustamante expresó su alegría por este logro en su cuenta de Instagram, en la que escribió: “¡Guatemala en todo! ¡Muchísimo honor! La Llorona ganadora del Premio Satellite de la International Press Academy”.

La Llorona, protagonizada por María Mercedes Coroy, Margarita Kenefic, María Telón, Sabrina de la Hoz, Julio Díaz y Juan Pablo Olyslager, también está nominada en los Critics Choice Awards, los Goya y los Golden Globe, a la vez que es semifinalista en los Oscar, una nominación que finalmente se conocerá el próximo 15 de marzo.