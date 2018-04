Aprovechando que se acerca el Día Internacional del Libro quisiera hablar un poco sobre la importancia de la lectura desde la infancia; ¿dedicarle tiempo a la lectura?, leer es un asunto no solo de cultura, los niveles de comprensión de lectura están relacionados con los diferentes indicadores de desarrollo humano y de un país.

Un buen lector con seguridad es un buen ciudadano y lo es porque a través de la lectura obtiene información que lo lleva a tener criterio y a ser generador de opinión.

Desde la infancia, los niños pueden comenzar a amar la lectura, a través de la rutina diaria que los padres inculquen en ellos, esos primeros libros son los que en realidad se vuelven significativos para los niños, y así se genera la importancia básica de la lectura como sociedad.

El niño está listo para amar la lectura desde sus primeros años de vida; es por ello, que debemos desarrollar en ellos el interés para lograr con los objetivos de formar ciudadanos consientes, responsables y cultos.

Nuestras acciones hablan más que mil palabras. No podemos pretender que los niños desarrollen amor por la lectura si, como padres y madres no lo hacemos. Se dice que no hay mejor lección que la que damos con nuestro ejemplo; por ello, los invito a buscar los espacios óptimos para el enriquecimiento cultural y fomentar espacios participativos de opinión y lectura para un mejor futuro.