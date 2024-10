La flora nacional transformada en joyas artísticas

Tatiana Salazar es una apasionada por las flores y con su técnica especializada, ha logrado que sus diseños traspasen fronteras

“Guatemala es llamado el País de la Eterna Primavera, contamos con más de 1 mil especies diferentes de orquídeas y una incontable variedad de flores todo el año. Quiero que el turista nacional y extranjero lleve con orgullo una pieza original de arte y, con ella, un pedacito de este hermoso país”, expresa la artista Tatiana Salazar, quien ha implementado una técnica para su joyería botánica, en la que involucra el vidrio líquido pintado a mano con terminaciones en oro y plata.



Explica que desde pequeña le gustó el arte del dibujo, ya que su mamá también es creadora. En la actualidad realiza anillos, collares, accesorios para el cabello y ropa con formas de la flora nacional, ya que quería trasladar su pasión por las flores hacia algo tangible. “Con el tema de las orquídeas a veces tiene que esperar uno hasta un año o, en el caso de la vainilla, cuatro o seis años para que te dé unas, y se quedan afuera en el jardín; entonces se me ocurrió hacer mis flores”.



La metodología



Para realizar sus creaciones, Salazar comenta: “Me inventé una técnica que se basa en baños de vidrio líquido, horneado en capas, las que voy pintando para darle profundidad a la pieza. Eso me gusta porque la pintura crea sombras entre la misma obra. Aplico detalles en oro de 24 quilates o plata 9.25. Todos los patrones los hago yo, por lo que puedo hacer la cantidad de piezas que quiera y sin dañar ni intervenir un espacio natural, es como mi homenaje a las flores”.



Agrega que está trabajando una colección específica para crear una flor por cada departamento. “Me gusta que la gente sienta curiosidad, porque tú no has visto nunca una flor de café, una de aguacate, la del tomate, la del frijol negro, o sea, me parece lindo que la gente sienta interés en conocer y apreciar la belleza de todas esas cosas”.



De igual forma se interesa por dar a conocer a la orquídea nacional. “Me gusta que mi principal pieza sea la Monja Blanca”, manifiesta.



Cuenta con un equipo de trabajo de madres jóvenes. “Sé lo que cuesta tener un bebé y no conseguir empleo”, menciona. La manufactura es que cada una tenga un taller de labores en sus casas para elaborar diversas partes del proceso y luego se reúnen una vez por semana. Actualmente, cinco mujeres son las que conforman el grupo.



Otras ramas del arte



Salazar tiene otro tipo de destrezas, revela que su especialidad son lo retratos: “Para los rostros en óleo utilizo siempre técnicas mixtas, acrílicos, grafito, crayones de madera y pastel acuarelables. Me gusta mucho. Tengo una técnica que me inventé también con capas. Me gustan las capas, no son de barniz, se hace que la acuarela se funda y da volumen, es muy bonito y siempre aplico polvo de lámina de oro”. Asimismo, indica que trabaja diplomas personalizados: “Dar algo único a los homenajeados, un reconocimiento pintado con tu rostro, con tu carrera o especialidad, es algo singular”.



Amor a la naturaleza



Además de su talento como creadora, a Salazar le gustaría hacer conciencia social respecto al tema del trabajo de las flores en los ciclos naturales y cómo estas ayudan en la lucha contra la contaminación. “Me interesa mucho que la gente comprenda la importancia de las flores”, expone la pintora acerca del tema.

Añade que “enseñarle a la gente que con una flor sembrada en su jardín, va a haber alimento para algún insecto que anda perdido (acto de polinización).



Nosotros este año logramos tener ya un santuario de flores que está limpiando el dióxido de carbono, 2.22 toneladas más o menos mensualmente en Guatemala, en Laguna Calderas”, finaliza la

retratista.