La FIFA confía en que luchador iraní condenado a muerte salve la vida

Londres, EFE.- “No he tenido ni un día de vacaciones”. Casi dos meses después del último partido que jugó el Leeds United, esas son las primeras palabras que Marcelo Bielsa ha pronunciado en su primera rueda de prensa como entrenador de la Premier League.



El Loco llega cargado de instinto, pasión y tácticas extravagantes a una competición atiborrada de dinero, lujo y grandes historias, de las que el argentino ya forma parte sin siquiera haberse sentado aún en el banquillo.



Tal es su misticismo e independencia que, a falta de dos días para el debut liguero contra el Liverpool, su renovación por el Leeds no era una realidad. Tuvo que sentarse en la rueda de prensa y soltar un “me quedo” (siempre en español y acompañado de un traductor), para que Andrea Radrizzani, dueño del club, y Víctor Orta, director deportivo, respiraran tranquilos en los despachos.



Y es que la tranquilidad es lo que se busca en un club que se ha acostumbrado a pasarlo mal en los últimos años y que ha necesitado de 16 vueltas al Sol para retornar a la élite mundial. Pero Bielsa no garantiza tranquilidad. Todo lo contrario. Es un genio del balompié que tan pronto amenaza a sus propios seguidores, a los barrabravas de Newell’s con una granada para que le dejen en paz, que organiza sus ataques alrededor del saque de banda o que, en pleno siglo XXI, es cazado en un caso de espionaje.



Aquella rueda de prensa, sacando toda su base de datos y dando una clase de futbol a los periodistas es historia de Inglaterra. “No solo espié al Derby County, tengo datos de todos los equipos”, expuso el argentino como defensa.



“Después de esta clase, me veo capacitado para dirigir a algún equipo en una liga menor”, bromeó un periodista después de la charla.



Por todo ello (y por mucho más) se ganó el apodo de Loco. Criticado por “no ganar nunca nada”, Bielsa plantó las semillas de las que luego surgió Chile campeón de América y dio el mejor futbol que se ha visto en años en San Mamés con el Athletic de Bilbao.



Por algo es el técnico favorito de Pep Guardiola. “Nadie puede imitarle y eso le hace especial”, apostilló el técnico español.



A su cargo tendrá un Leeds novato en estas vicisitudes, en el que se mezcla la veteranía y experiencia de Pablo Hernández, con la novedad de Rodrigo Moreno y la juventud de Kalvin Phillips, que este fin de semana debutó con la selección inglesa.



¿El objetivo? Salvarse, claro y es algo que en la estructura del club está muy bien definido.



“Creo que podemos salvarnos en la Premier durante 2 años. Después de ese ciclo creo que estaremos preparados para dar un paso al frente y reducir la brecha con los grandes. Mi objetivo es, en 3 o 5 años, estar justo detrás del top 6”, explicó a Sky Sports Radrizzani.



Pero con Bielsa nunca se sabe. Tan pronto puede meter al equipo en Europa en su primera campaña que hacer las maletas a las dos semanas.



“No me cabe ninguna duda de que acabará siendo una leyenda aquí sino lo es ya”, puntualizó Orta en una entrevista hace unos meses.



Ha llegado el Loco. Que tiemble la Premier League.