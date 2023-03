La FIFA cancela sorteo

Fotos: cortesía Fedefut

La Selección Nacional de Futbol regresó el pasado sábado al país, luego de su victoria 1-2 frente a Belice, con la cual prepara el encuentro de esta noche contra Guayana Francesa en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, una final para definir cuál será la representación que ascenderá en la Liga de las Naciones y conseguirá el boleto directo para la Copa Oro 2023.

Óscar Santis anotó el gol que a la postre significó el triunfo nacional.

Los futbolistas guatemaltecos coinciden en que no se ha ganado nada todavía, y que no cabe celebrar el triunfo contra los beliceños si esta noche no se consigue el objetivo para el cual se ha trabajado durante más de un año.

Óscar Castellanos marcó su primer tanto con la azul y blanco.

“El partido que define todo es el lunes (hoy) y solo dimos un paso más hacia el objetivo, pero todavía no lo hemos logrado; así que debemos estar muy concentrados contra Guayana Francesa”, manifestó el defensor Nicolás Samayoa, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, luego del retorno de la bicolor.

“Vamos a hacer valer nuestra condición en casa; el partido sobre una cancha en la que sí se pueda jugar será diferente, y confío en que nos vamos a quedar con los tres puntos”, sentenció el zaguero. Por su parte, Óscar Santis consideró que se crearon ocasiones frente a los beliceños. “Tuvimos oportunidades; lamentablemente, se fallaron, pero para eso trabajamos, siempre con la intención de mejorar y en casa vamos por la victoria”, dijo el atacante de Antigua.

“Gracias a Dios me salió un bonito gol, pero lo más importante es que el equipo ganó y que tenemos la oportunidad en nuestras manos de conseguir el boleto para el ascenso”, complementó Santis.