La Federación Inglesa anula la competición en las ligas no profesionales

La Liga de Baloncesto Norteamericana lanzó la campaña NBA Together con la que buscan amenizar el confinamiento a través de cuatro acciones divididas en dar a conocer noticias veraces acerca del coronavirus, compartir historias de voluntariado y ayuda, programas de entrenamiento en casa y directos con jugadores.



“Si bien la pandemia del coronavirus llevó a la suspensión de la temporada 2019-2020 de la NBA, ésta no ha disminuido el impacto y alcance global de la liga. Así, comenzamos una comunidad global y campaña de compromiso social que apunta a apoyar, comprometer, educar e inspirar a los jóvenes, familias y aficionados a la hora de responder a la pandemia”, asegura la NBA en un comunicado.



Uno de los pilares informativos es el de intentar evitar las noticias falsas que circulan por internet para no producir más nerviosismo en la población, iniciativa a la que se ha sumado ya el base español de Phoenix Suns Ricky Rubio.

“Si estamos pasando información a los demás, asegurémonos que es correcta y veraz. Por favor, pongamos atención a las recomendaciones de los expertos en salud. Desde hábitos saludables, hasta el distanciamiento social. Visita el sitio web de la Organización Mundial de la Salud para encontrar la información más actual sobre el coronavirus”, declaró en un vídeo difundido por NBA Spain.

La Liga estadounidense está incentivando también a que la población comparta cómo están ayudando a sus amigos y familiares en la lucha contra el coronavirus con la etiqueta #NBATogether para poder difundirlo en sus redes sociales.



Además, la NBA va a cercar a sus jugadores a los aficionados a través de directos en los que estos podrán preguntar lo que consideren a las estrellas de la competición. El jugador de Cleveland Cavaliers, Kevin Love, inaugurará esta sección este viernes.