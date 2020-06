La ex mujer de Elton John presenta una medida legal contra el cantante

Margot Robbie será la protagonista de una nueva entrega de Pirates of the Caribbean que seguirá las aventuras de un personaje femenino con una trama totalmente diferente de la película original.

Según la revista The Hollywood Reporter, este proyecto de Disney y Robbie no tiene nada que ver con la anunciada nueva versión de Pirates of the Caribbean en la que está trabajando Craig Mazin, el creador de la aclamada miniserie Chernobyl.

En concreto, la cinta protagonizada por Robbie no contará con el personaje de Jack Sparrow, popularizado por Johnny Depp, e introducirá nuevas referencias en este universo fílmico.

Con un total de cinco películas, Pirates of the Caribbean es una de las franquicias más lucrativas del cine y contado en sus créditos con estrellas como Keira Knightley, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Penélope Cruz o Javier Bardem.

El primer filme, Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) se inspiró en una atracción de Disneyland y recuperó el cine de aventuras de piratas para el público del siglo XXI de la mano de Sparrow, un fanfarrón y singular capitán con la insólita habilidad de salir vivo de cualquier situación por muy grave que fuera.

Las siguientes tres entregas, Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006), Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007) y Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) fueron un éxito en taquilla.

Pero la última cinta estrenada, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017), dejó algunos signos preocupantes ya que fue la menos taquillera de la saga.

*EFE