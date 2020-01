La entrega de los Óscar volverá a realizarse sin maestro de ceremonias

Las piezas de seis artistas guatemaltecos pueden verse ya en mupis de la ciudad.

Durante el primer mes del año, la Fundación Rozas-Botrán desborda Arte en las calles. En esta iniciativa, las avenidas se convierten en galería y los mupis exhiben obras de seis artistas locales. Conozca más de este proyecto que se extiende a lo largo y ancho de la capital guatemalteca hasta el 31 de enero.

Con otros ojos

Hace ya 13 años, la Fundación Rozas-Botrán dio inicio a Arte en las calles. La motivación no fue otra que “sacar” las obras de creadores nacionales y hacerlas accesibles a todas aquellas personas que, por diferentes razones, no asisten a las galerías. Mariana Solórzano, directora cultural de la organización, recuerda que en los primeros años la gente se confundía, pues no asociaba las piezas con una exposición sino con publicidad. “Poco a poco fuimos educando el ojo y alcanzamos la madurez, para ahora lanzar una colectiva con seis autores”.

Con una pintura abstracta, Anaí Martínez-Mont también embellece las avenidas de la ciudad.

Las miradas

La nueva edición despliega un abanico de artistas que dan su mirada acerca de distintas situaciones sociales. Solórzano indica que, este año, Rodolfo Guevara, Anaí Martínez-Mont, Danilo Rosales, Gabriela Alfaro, Juan Bautista Navichoc y Priscilla Bianchi fueron los elegidos para mostrar su visión de los recuerdos de la infancia, la cultura y la geometría en diferentes técnicas.

En el catálogo que acoge los mupis se reúne pintura, grabado y escultura, que regresa después de muchos años, revela la directora cultural: “Es difícil diferenciar si uno está apreciando un lienzo con una obra bidimensional o una escultura, pero este año quisimos mostrar el trabajo que Rodolfo Guevara hace en esta disciplina”.

El artista Rodolfo Guevara participa en Arte en las calles con una escultura.

Reacción

Solórzano afirma que el objetivo de esta actividad es despertar en los guatemaltecos las ganas de investigar más acerca de los autores de las piezas, y que vean que hay recursos y oportunidades para ser artista en Guatemala.

La Fundación, además, busca sensibilizar e incluir, al integrar a personas con discapacidad. De esta forma, y por medio de su programa Palabras Prestadas, ellos podrán contemplar las obras de Arte en las calles en las instalaciones de La Galería, ubicada en la 16 calle 4-66, zona 14, a partir de febrero.