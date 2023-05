La declaración de amor propio de Nathy Peluso

Foto: Cortesía Star Wars

Entre las diferentes celebraciones que se realizan durante todo el año, hay una en especial para los amantes de la ciencia ficción y el séptimo arte de todo el mundo, y es el 4 de mayo, fecha en la que se conmemora el Star Wars Day o el Día Internacional de la Guerra de las Galaxias.

La festividad reúne a millones de fanáticos de la saga creada por George Lucas, en donde festejan el inicio de la legendaria franquicia con eventos y actividades en donde la mayoría porta alguna indumentaria única del filme, algún disfraz, espadas láser y frases célebres de los rodajes y series que

pronuncian con teatralidad.

Otros entusiastas aprovechan la ocasión para disfrutar con maratones de la trilogía original o del inicio de la historia de Dark Vader; otros, con la nueva fase prefieren deleitarse con las aventuras del mandaloriano al lado de Grogu.

El episodio IV de La Guerra de las Galaxias tuvo varias locaciones en Guatemala. Cortesía: DSARChaeology

Origen del May 4 Be With You

En su traducción al español: “Que la fuerza esté contigo” se remonta a la misma fecha de 1979, en donde el Partido Conservador de Reino Unido felicitó a Margaret Thatcher, quien asumió el puesto como primera ministra del país.

En la nota publicada se mencionó: “May the fourth be with You, Maggie. Congratulations (que el 4 de mayo esté contigo)”. Con el tiempo, los fanáticos de la franquicia la modificaron y asociaron con la misma.

La base rebelde Yavin, en Tikal

Guatemala tuvo gran relevancia en una de las entregas de Star Wars. Fue en el episodio IV, donde George Lucas presentó por primera vez a los rebeldes y su base en la luna de Yavin. Dicho escenario fue la antigua ciudad de Tikal, en Petén.

El actor guatemalteco Oscar Isaac también ha dejado en alto la bandera del país dentro de las distintas naves caza de la resistencia, al darle vida en distintas ocasiones a Poe Dameron.