La conexión Beckham-Messi que quiere transformar el futbol en EE. UU.

La Concacaf hizo el sorteo oficial de la edición inaugural de la Copa Centroamericana Concacaf 2023, el certamen regional que integran 20 equipos del área.

El secretario general de la Concacaf, Philippe Moggio, presentó la nueva marca del torneo. Los colores representan el corazón de los volcanes de la región centroamericana y el crecimiento explosivo del futbol en sus países.

La Copa Centroamericana 2023 incluye 20 clubes, todos determinados a través de su desempeño en sus respectivas ligas nacionales. El torneo comenzará con una fase de grupos, seguido de una etapa de eliminación directa.

Para la fase de grupos, los clubes han sido sorteados en cuatro grupos de cinco, de la siguiente manera:

Grupo A

Deportivo Saprissa (CRC)

CSD Cobán Imperial (GUA)

CS Cartaginés (CRC)

CD Universitario (PAN)

Jocoro FC (SLV)

Grupo B

CD Olimpia (HON)

CSD Xelajú MC (GUA)

CA Independiente (PAN)

CD FAS (SLV)

Real Estelí FC (NCA)

Grupo C

Comunicaciones FC (GUA)

CS Herediano (CRC)

Real CD España (HON)

CD Águila (SLV)

Diriangén FC (NCA)

Grupo D

LD Alajuelense (CRC)

FC Motagua (HON)

Olancho FC (HON)

Sporting San Miguelito (PAN)

Verdes FC (BLZ)

Sistema de juego

Al finalizar la fase de grupos, donde jugarán todos contra todos una vez, dos partidos de local y dos de visitante, el primer y segundo lugar de cada conjunto avanzará a la fase de eliminación directa.

Dicha ronda está compuesta por cuartos de final, repechaje, semifinales y final (con partidos de ida y vuelta en cada una).

Al finalizar la Copa Centroamericana, el campeón se clasificará para los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024, y el segundo lugar, los dos semifinalistas perdedores y los dos ganadores del repechaje para la primera ronda.

Calendario de la competencia

Semana 1: 1-3 de agosto (1 vs 3 and 5 vs 2)

Semana 2: 8-10 de agosto (5 vs 1 and 2 vs 4)

Semana 3: 15-17 de agosto (4 vs 5 and 2 vs 3)

Semana 4: 22-24 de agosto (4 vs 1 and 3 vs 5)

Semana 5: 29-31 de agosto (1 vs 2 and 3 vs 4)

Cuartos de Final: 26-28 septiembre (partidos de ida) y 3-5 de octubre (partidos de vuelta)

Semifinales y repechaje: 24-26 de octubre (partidos de ida) y 31 de octubre – 2 de noviembre (partidos de vuelta)

Finales: 28-30 de noviembre (partidos de ida) y 5-7 de diciembre (partidos de vuelta)