La colección de estuches del “Tesoro del Delfín”, la joya oculta del Prado

La dirección de la Berlinale manifestó su rechazo a un inminente ingreso en prisión del director iraní Mohammad Rasoulof, último ganador del Oso de Oro, que no pudo recoger por las prohibiciones a viajar impuestas por Teherán desde 2017.



El director fue condenado en julio de 2019 a un año de prisión por sus películas, que la justicia iraní considera propaganda contra el sistema. Desde 2017 está recluido en el país y el miércoles recibió la orden de acudir a prisión para comenzar su sentencia, según un comunicado de la Berlinale.



Los directores del festival de cine, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian, manifestaron en un comunicado su apoyo al director: “Estamos profundamente preocupados por su orden de encarcelamiento”.



“Es impactante que un director sea castigado con tanta fuerza por su trabajo artístico”, han denunciado los organizadores, “y esperamos que las autoridades iraníes revisen pronto la sentencia”.



El comunicado ha remarcado el compromiso completo del festival “con la libertad de expresión y la libertad en el arte”, razón por la cual desde Berlín han decidido mostrar su “protesta por la sentencia de prisión para el director”.



Rasoulof rodó esta última película, There is no evil, burlando a las autoridades de Irán, que ya le habían prohibido trabajar en nuevos proyectos. En el filme muestra cuatro historias sobre personas que deben ejecutar condenas a muerte en su país, mostrando las consecuencias de una legislación que considera injusta.



A pesar de recibir el mayor galardón del festival berlinés, Rasoulof no pudo viajar hasta Alemania para aceptarlo debido a su retirada de pasaporte. Sí lo hicieron varios miembros de su equipo, incluida su hija, rodeados de apoyo por parte del jurado y del resto de cineastas asistentes.



Rasoulof ha dirigido durante toda su carrera películas sobre la situación social en su país, con graves consecuencias en Irán pero con un gran reconocimiento de festivales de cine de todo el mundo.



Además de este último Golden Globe, el iraní cuenta con el Premio del Jurado de Una Cierta Mirada, en la edición de 2017, por A Man of Integrity.

*EFE