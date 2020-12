“La casa de papel” tendrá una adaptación surcoreana

La rapera alza su voz, para ayudar a sanar a mujeres que han sido violentadas en sus relaciones.

De un free-style que buscaba animar a su hermana, quien acababa de terminar una relación, nació Sal de ahí, el nuevo sencillo de la guatemalteca Gabriela Bolten. Con este tema, lanzado el miércoles pasado, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la rapera busca acompañar a las mujeres que son violentadas, para que puedan sanar por medio de su letra y su música. La canción, además, es un adelanto del próximo EP de la artista, el cual planea presentar en 2021.

La música, un puente

Para Gabriela Bolten, la música es un puente en el que su sentir y su arte se conectan. Por medio de sus rimas, la rapera denuncia, sana y acompaña; y tal es el caso de Sal de ahí, su más reciente sencillo. Con este tema, la guatemalteca eleva su voz por la no violencia contra las mujeres, desde una experiencia que la tocó de cerca.

El tema es un adelanto de Toda mi voz, el EP que Bolten planea lanzar en 2021.

Esta canción, recuerda Bolten, nació hace un año: “Mi hermana acababa de terminar una relación tóxica, y verla triste me dio mucho sentimiento. Para alegrarla empecé a improvisar y, en medio del freestyle, me dijo que sonaba muy bien, y que comenzáramos a escribirla, para luego grabarla y lanzarla”.

Juntas

El sencillo ayudó a la hermana de Bolten a cerrar el círculo de violencia de su antigua relación, algo que se replicó con otras mujeres, luego de su publicación. “Muchas me han escrito diciendo que sienten que Sal de ahí les habla a ellas, que las ha apoyado para sanar y darse cuenta que cada una tiene su ritmo y su tiempo (…) Saber que mi música ayuda a las demás a no sentirse solas o sin esperanza, me llena mucho”, comenta.

Evolución

El tema, además, da muestra del crecimiento artístico que la rapera ha experimentado en los últimos meses: “Esta pandemia me ayudó a florecer con mi voz. Tuve muchas clases con maestros profesionales que han hecho que explore mi calidad vocal, y en esta canción se nota”.

Sal de ahí es el primer anticipo de su próximo EP, Toda mi voz, el cual planea lanzar en 2021. En este material, Bolten abordará diversas problemáticas, tales como la violencia contra las mujeres, la juventud, el racismo, la desigualdad social y la falta de identidad, con nuevos tintes y estilos.