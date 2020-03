La casa de las flores viaja al pasado en su tercera temporada

Elisabeth Moss debutará en un capítulo de la cuarta temporada de The Handmaid’s Tale, cuya producción comenzó esta semana y que se emitirá a finales de este año.



Según informa The Hollywood Reporter, Moss, quien es la protagonista de la serie en el papel de June y que también es productora ejecutiva de la serie, dirigirá el capítulo tercero de esta serie que adapta la novela distópica de Margaret Atwood.



“Estoy encantada de la oportunidad que me han dado Bruce (Miller) y Warren (Littlefield)”, también productores ejecutivos de la serie, señala la actriz en declaraciones recogidas por el medio especializado.



“Significa mucho para mí y no me tomo esta responsabilidad a la ligera. Liderar y participar en la producción ejecutiva de la serie en los últimos tres años ha sido genial y he tenido el regalo increíble de aprender mucho de los directores que hemos tenido”, agrega Moss.



La serie cuenta con un reparto encabezado por Moss y en el que también están Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Alexis Bledel, Ann Dowd, Max Minghella o Sam Jaeger.

*EFE