La bicolor arriba a Los Ángeles

Brasilia, EFE.- Paraguay se clasificó para cuartos de final, desnudó a Chile y lo venció este jueves por 0-2 en partido de la cuarta jornada del Grupo A de la Copa América, que los enfrentó en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.



En el primer tiempo el equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo atacó sin piedad a la roja que se vio incapaz de contener a un rival que lo atacó por todos los flancos.



Luego de varias opciones para los guaraníes, la albirroja abrió el marcador en el minuto 33 con un cabezazo de Braian Samudio luego de una gran asistencia de Miguel Almirón que tiró un centro al área tras un saque de esquina.



Las acciones no cambiaron de dominador para el segundo tiempo y en el minuto 54 el árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó un penal luego de una falta en la que Gary Medel bajó a Carlos González en el área.



Almirón, una de las figuras de Paraguay, anotó la pena máxima en el minuto 57 y amplió la distancia en el marcador que ya no se movería más.



Los de Martín Lasarte lo intentaron a base del empuje de Arturo Vidal pero no lograron descontar ni asustar a los paraguayos que se mostraron incisivos todo el partido.



Chile, que terminó su presentación en la primera fase de la Copa América de Brasil clasificado para los cuartos de final con 5 puntos, se va a preparar su próximo juego a Santiago con un empate contra Argentina, un triunfo sobre Bolivia y la igualdad frente a Uruguay en la jornada anterior.



Por su parte, los de Berizzo suman seis puntos que los dejan clasificados para cuartos y enfrentarán en la última jornada a Uruguay en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.