La Avispa brillará con luz propia

En 2015 vimos a Scott Lang (Paul Rudd) abrazar a su héroe interior con solo enfundarse un traje que reducía su tamaño y aumentaba su fuerza. Su motivación por hacer el bien creció hasta llevarlo a Captain America: Civil War y Ant-Man and The Wasp, una cinta que llega hoy a las salas del país. Pero el hombre hormiga no estará solo en la pantalla, sino junto a Hope van Dyne (Evangeline Lilly), una avispa que agita sus alas como otra superheroína incluida en un título del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Protagónico

En Ant-Man and The Wasp, Hope van Dyne se convertirá en la nueva Avispa, una heroína con poderes sobrenaturales, que van desde encogerse hasta volar a grandes velocidades. La primera fue su madre, Jane (Michelle Pfeiffer), quien se perdió en el Reino Cuántico años atrás. Con este título, el MCU reafirma su apuesta por la diversidad, dando mayor énfasis a las actuaciones femeninas, algo que repetirá en 2019 con Captain Marvel, encarnada por Brie Larson.

Aunque apareció sutilmente en Ant-Man, será en esta secuela en la que Hope desate su verdadero potencial.

“Originalmente, el personaje de la Avispa se presentaría en Captain America: Civil War. Era el plan. Luego me dijeron que optaban por dedicar una película a presentarla y no simplemente incluirla como un anexo en una historia más grande. Eso fue estimulante para mí”, dijo Evangeline Lilly a Efe durante la presentación del filme en California.

Antagonista

El interés de Marvel por potenciar los roles femeninos se completa con la actuación de Hannah John-Kamen como Ghost, mitad humana y mitad inteligencia artificial. Si bien en los cómics este personaje es masculino, en esys cinta responde al nombre de Ava Starr, hija del malvado Elihas Starr, una villana que muestra total interés por ingresar en el Reino Cuántico. • Con información de: EFE, ing.com, vix.com, marvel-avengers.com, hobbyconsolas.com

Ingrediente romántico

En los adelantos es posible observar que las alas y los explosivos de la Avispa despiertan algunos celos en Ant-Man. Sin embargo, lo que más cautiva son las dosis de atracción, romance y humor entre los protagonistas.