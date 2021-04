“La amenaza se acabó para mucho tiempo”

El presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que los números dados por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para justificar la creación de la Superliga “no son reales”, y señaló que después de la renuncia de 10 de los 12 clubes fundadores “la amenaza de la Superliga se acabó para mucho tiempo”.

“Creo que se acabó la amenaza de la Superliga para mucho tiempo. Hay cuestiones que hay que hablar y reformar, es una de mis funciones en el Ejecutivo de UEFA, pero no se hace intentando presionar. La Superliga, tal como la han concebido, está muerta. Tocar ahora la puerta a una negociación me parece hasta cínico”, afirmó.

Después de que todos los clubes de la Liga, salvo Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid que no fueron convocados, rechazaron unánimemente ayer en una reunión el proyecto de la Superliga, Tebas rebatió los argumentos dados por el presidente del Real Madrid y de la iniciativa, Florentino Pérez, para su puesta en marcha. “Se inventa unos números que no son reales. Miente porque no puede ayudar al futbol.

Madrid, EFE