La 21 edición de los Latin Grammy tendrá categoría de Mejor Álbum Flamenco

Una serie documental

Soy fanática de la naturaleza y la ciencia. Con colores y detalles increíbles, Our Planet, con David Attenborough, capta imágenes de junglas, océanos, arrecifes, desiertos y bosques. Describen hechos científicos interesantes, y siempre dejan un mensaje final.

Un curso online

What is Contemporary Art? (MoMA en Coursera) me abrió la mente al arte conceptual. Descubrí muchos mensajes políticos, y que es una herramienta para transmitir noticias que no logran llegar a los medios de comunicación tradicionales.

Un blog

Admiro mucho a Ana Cosenza, porque siempre trabaja para superar sus retos y miedos. Leo sus pensamientos, historias y recetas de cocina; y veo sus fotos de paisajes caribeños y animales acuáticos, en su blog Euphoria is Alive!

Un libro

Picasso: Life with Dora Maar, Love and War, de Anne Baldassari, me abrió las puertas al mundo del surrealismo más allá de Dalí. Menciona a muchos de los artistas con los que Picasso se relacionaba y también cómo, muchas veces, las artistas caen bajo la sombra de sus parejas, como en el caso de Dora Maar.

Una revista

Beautiful Bizarre Magazine (beautifulbizarre.net) es una revista australiana de arte contemporáneo. La cantidad de arte que se hace mundialmente es increíble, y los curadores hacen un excelente trabajo.